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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Taner Savut'un adı TFF Futbol Yöneticiliği Sertifika Programı'na verildi - Futbol Haberleri

        Taner Savut'un adı TFF Futbol Yöneticiliği Sertifika Programı'na verildi

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut'un ismi, eğitim programlarında yaşayacak

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 17:10 Güncelleme: 06.02.2024 - 17:10
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        TFF'den Taner Savut kararı
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        Türkiye Futbol Federasyonu, geçtiğimiz yıl 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden Hatayspor Sportif Dİrektörü Taner Savut'un adını TFF Futbol Yöneticiliği Sertifika Programı'na verdi.

        İlk kez 2017 yılında yapılan TFF Futbol Yöneticiliği Sertifika Programı'na katılıp belgeyi ilk alan yöneticilerden olan Taner Savut'un isminin, bundan sonra her yıl gerçekleştirilmesi planlanan bu sertifika programına verilmesi kararını aldı.

        9 AY SÜRECEK PROGRAM 7 EĞİTİM MODÜLÜNDEN OLUŞACAK

        Sportif direktör olarak profesyonel kulüpler ile sözleşme imzalayacak kişilerin, belirlenen eğitim aşamalarını geçerek 'TFF Taner Savut Futbol Yöneticiliği Sertifikası'na sahip olmaları gerekecek. 9 ay sürecek program, 7 ayrı modül üzerinden çevrimiçi ve yüz yüze eğitimlerden oluşacak.

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