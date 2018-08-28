Taner Turan, sevgilisi Nebahat Nalan Höke ile evleniyor. 3 senedir birlikte olduğu Devlet Klasik Türk Müziği Topluluğu Sanatçısı Nebahat Nalan Höke ile mutlu beraberliği bulunan Turan, Yunanistan’ın Selanik şehrinde Atatürk’ün doğduğu ev olarak da bilinen Atatürk Evi Müzesi’nde yapılacak nikah töreni ile dünyaevine girecek. 29 Haziran 2018 Çarşamba günü saat 15:00’te yapılacak törene, çiftin ailelerinin ve yakın dostlarının katılacağı öğrenildi.

Taner Turan güzel haberi böyle duyurdu: Dostlar... Romalılar... oralılar... oralı olmayanlar. Gelebilenler... gelemeyenler... Üç yıllık birlikteliğimizi, nihai karara bağlıyoruz. Nikahımızı bu ayın 29‘nda, Selanik’te Atatürk’ün doğduğu evde, saat: 15:00’ da gerçekleştireceğiz. Siz değerli dostlarımızı aramızda görmekten mutluluk duyacağız. (Davetiyelerimiz bayram tatili münasebetiyle bugün elimize ulaştı. Geç haber verdiğimizden dolayı kusurumuza bakmayın) (Vatanımızda da bir tören yapmayı düşünüyoruz gelemeyen dostlarımız için, tarihi bu sefer erken bildireceğiz.) sevgi ve saygılarımızla....

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