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        Haberler Kültür-Sanat Tango severler ‘Forever Tango’ ile İstanbul’da buluştu

        Tango severler ‘Forever Tango’ ile İstanbul’da İş Sanat'ta buluştu

        Ünlü müzisyen Luis Bravo'nun yönettiği tango dans topluluğu Forever Tango, Arjantin'in tutkulu müziğini ve dansını muhteşem bir gösteriyle İş Sanat seyircisiyle buluşturdu. Ünlü müzisyen Bravo, etkinlik için geldiği İstanbul'da Haberturk.com'un sorularını yanıtladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.05.2024 - 17:23 Güncelleme: 25.05.2024 - 17:50
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        Tango severler 'Forever Tango' ile İstanbul'da buluştu
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        Los Angeles Filarmoni, Buenos Aires Filarmoni, Teatro Colón gibi büyük senfoni orkestralarında ve prestijli topluluklarda yer alan Arjantinli müzisyen Luis Bravo tarafından kurulan ve yönetilen Forever Tango, 23 Mayıs akşamı İş Kuleleri Salonu’ndaydı.

        Broadway’de en çok sahnelenen gösteri olan Forever Tango, sadece dansçıların değil, orkestranın da performansı ile seyircilerin büyük beğenisini kazandı.

        Tangonun Arjantin’in arka sokaklarından doğuşunun hikâyesini, müzik ve dans aracılığıyla büyük bir ustalıkla sahneye taşıyan topluluk, etkileyici bir koreografileriyle izleyicileri etkisi altına aldı.

        Bandoneonun büyüleyici tınısıyla başlayan gösteri, dansçıların ve orkestranın enerjik ve heyecan verici performansı ile seyircileri tam anlamıyla büyüledi.

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