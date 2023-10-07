Tanguy Ndombele ilk kez 11'de Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Manchester United maçının 11'ine göre Antalyaspor karşısında 3 değişiklik yaptı

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Manchester United maçının 11'ine göre Antalya 3 değişiklik yaptı. Buruk; Angelino, Kaan Ayhan ve Tete'nin yerine Kazımcan Karataş, Tanguy Ndombele ve Barış Alper Yılmaz'a görev verdi.

Tanguy Ndombele ilk kez 11'de

Galatasaray yeni transferlerinden Fransız futbolcu Tanguy Ndombele, Antalyaspor maçına 11'de başladı. Bu sezon daha önce 4 maçta görev alan ve bu müsabakalarda sonradan oyuna dahil olan 26 yaşındaki futbolcu, Antalyaspor mücadelesiyle ilk kez 11'de görev aldı.

Kazımcan Karataş sakatlığının ardından ilk kez sahada

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Galatasaray'da sakatlığını atlatan genç futbolcu Kazımcan Karataş, Antalyaspor mücadelesinde 11'de yer aldı. Başakşehir ile oynanan lig maçında sakatlanan Kazımcan, İstanbulspor, MKE Ankaragücü ve Manchester United karşılaşmalarında oynamamıştı.

Barış Alper Yılmaz 3 maç sona 11'de

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Barış Alper Yılmaz bu sezon son olarak Başakşehir maçında 11'de görev almıştı. 23 yaşındaki futbolcu Başakşehir maçının ardından İstanbulspor, MKE Ankaragücü ve Manchester United müsabakalarında oyuna sonradan girdi. Yılmaz, Manchester United maçında 1 de asist yapmıştı.

Sarı-kırmızılılar mücadeleye; Fernando Muslera, Sacha Boey, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Lucas Torreira, Tanguy Ndombele, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Wilfried Zaha ve Mauro Icardi 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise Günay Güvenç, Angelino, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Tete, Halil Dervişoğlu, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Sergio Oliveira ve Cedric Bakambu bekledi.