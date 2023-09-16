Tanguy Ndombele, ilk maçına çıktı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında konuk ettiği Samsunspor’u 4-2 mağlup etti. Bu müsabakada sarı-kırmızılıların yeni transferlerinden Fransız futbolcu Tanguy Ndombele ilk kez görev aldı. Maça yedek başlayan 26 yaşındaki futbolcu, 76. dakikada Kerem Demirbay’ın yerine oyuna girdi.

Tanguy Ndombele, İngiliz temsilcisi Tottenham'dan kiralık olarak transfer edilmişti.