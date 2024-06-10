Tanguy Ndombele'ye şok!
Sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren ve çok az süre alabilen Tanguy Ndombele'ye bir şok edici haber de Tottenham'dan geldi!
Geride bıraktığımız sezonu Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da kiralık olarak tamamlayan ve sezonun bitmesinin ardından bonservisini bulunduran kulüp olan Tottenham'a dönen Tanguy Ndombele'nin geleceği belli oluyor.
Sky Sports'ta yer alan habere göre Tottenham, Ndombele ile sözleşme feshi yapmak için görüşmelerini sürdürüyor.
Haberde Londra ekibinin 27 yaşındaki futbolcu ile yola devam etmeyi kesin bir şekilde düşünmediği aktarıldı.
Tarafların ortak bir noktada buluşmaya çalıştığı ifade edildi.
Tanguy Ndombele'nin Tottenham ile 2024-25 sezonunun sonuna kadar kontratı bulunuyor.
Kongo asıllı Fransız yıldız, geçen sezon Galatasaray forması ile toplamda 26 karşılaşmaya çıkarken, 1 asistlik performans sergilemişti.