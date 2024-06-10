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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Tanguy Ndombele'ye şok! - Galatasaray Haberleri

        Tanguy Ndombele'ye şok!

        Sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren ve çok az süre alabilen Tanguy Ndombele'ye bir şok edici haber de Tottenham'dan geldi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.06.2024 - 11:02 Güncelleme: 10.06.2024 - 11:02
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        Geride bıraktığımız sezonu Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da kiralık olarak tamamlayan ve sezonun bitmesinin ardından bonservisini bulunduran kulüp olan Tottenham'a dönen Tanguy Ndombele'nin geleceği belli oluyor.

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        Sky Sports'ta yer alan habere göre Tottenham, Ndombele ile sözleşme feshi yapmak için görüşmelerini sürdürüyor.

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        Haberde Londra ekibinin 27 yaşındaki futbolcu ile yola devam etmeyi kesin bir şekilde düşünmediği aktarıldı.

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        Tarafların ortak bir noktada buluşmaya çalıştığı ifade edildi.

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        Tanguy Ndombele'nin Tottenham ile 2024-25 sezonunun sonuna kadar kontratı bulunuyor.

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        Kongo asıllı Fransız yıldız, geçen sezon Galatasaray forması ile toplamda 26 karşılaşmaya çıkarken, 1 asistlik performans sergilemişti.

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        Galatasaray, Ndombele'nin 15 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmama kararı almıştı.

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