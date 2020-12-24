Tanıdık sesli bir animasyon: 'Ringtone Rhapsody'



Emre Senan'ın yeni çizgi filmi için, New York'ta yaşayan, 50 yıllık arkadaşı Semih Fırıncıoğlu'na yalnızca akıllı telefonlarda var olan zil ve uyarı seslerini (ringtones) kullanabileceği, başka hiçbir ses ögesinin müziğe sızamayacağı bir müzik yapıp yapamayacağını sormasıyla başlayan “Ringtone Rhapsody” projesi sanatseverlerle buluştu.

İki sanatçı pandemi boyunca İstanbul ve New York'ta yalnız ve yalıtılmış odalarında çalışıp projeyi 2020 Kasım ayında sonlandırdılar. Filmi dostları Celil Oker”e ithaf ettiler.

Senan’ın çizgileriyle hazırlanan çizgi film, günlük hayatın sıradanlaşan tuhaflıklarını yaşadığımız olağanüstü dönem üzerinden gözler önüne seriyor. “Ringtone Rhapsody” ücretsiz olarak video paylaşım platformu Vimeo üzerinden izlenebilir.