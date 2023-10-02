Çorum'da iki genç tanımadıkları bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı!

Çorum'da iki genç tanımadıkları bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı!

Çorum'da 2 kişi bıçaklı saldırıda yaralandı Çorum'da akıllara durgunluk veren bir saldırı meydana geldi. Kentte iki genç tanımadıkları bir kişi tarafından bıçakladı. Yaralanan iki genç tedavi altına alınırken kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı

Anadolu Ajansı Giriş: 02.10.2023 - 09:23 Güncelleme: 02.10.2023 - 09:27 facebook

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