SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Jinekolog tacizci çıktı
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

Tanınmış jinekoloji profesörü, "cinsel saldırı"dan tutuklandı!

Ünlü jinekoloji profesörü Fecri Sevilen, İstanbul Nişantaşı’ndaki muayenehanesinde iki hastasına “nitelikli cinsel saldırı”da bulunduğu gerekçesiyle cezaevine gönderildi

12.11.2018 - 09:09 | Güncelleme: Genel

İstanbul Çapa Tıp Fakültesi'nde öğretim üyesi olan 68 yaşındaki jinekoloji profesörü Fecri Sevilen, İstanbul Nişantaşı'nda muayenehanesinde iki hastasına nitelikli cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Prof. Dr. Fecri Sevilen'in hastası olan iki mağdur, geçtiğimiz günlerde polise başvurarak tanınmış profesörün Nişantaşı'nda bulunan muayenehanesinde cinsel saldırıya uğradıklarını iddia etti. İki mağdurun beyanları birbirini teyit eder nitelikte olunca Prof. Dr. Sevilen savcılık talimatıyla gözaltına alındı. Polis, şüphelinin telefon ve bilgisayarına inceleme yapmak üzere el koydu.

"MÜSTEHCEN FİLM İZLETTİRDİ" İDDİASI

Sabah gazetesinden Nazif Karaman'ın haberine göre emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Prof. Dr. Sevilen, ifadesinde, 44 yıllık hekim olduğunu, 38 yıldır ise öğretim üyeliği yaptığını vurgulayarak suçlamaları kabul etmedi. Mağdurların şikâyet ettikleri davranışların tedavinin bir gereği olduğunu iddia eden Prof. Sevilen, hastalara gönderdiği özel mesajların ise tüm hastalarıyla yaşadığı bir durum olduğunu öne sürdü. Mağdurların örtüşen beyanları ve profesörün hastalara gönderdiği mesajları delil kabul eden mahkeme, kuvvetli suç şüphesi bulunduğu gerekçesiyle Prof. Dr. Fecri Sevilen'i cezaevine gönderdi. Tutuklama kararında, şüphelinin mağdurlara özel hayatlarına dair mahrem sorular sorduğuna ve muayenehanede müstehcen filmler seyrettirdiğine vurgu yapıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X