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Haberler Gündem Tanju Özcan, hakkındaki 'hakaret' davasından beraat ettiğini açıkladı
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Bolu Belediye Başkanı Özcan, hakkındaki 'hakaret' davasından beraat ettiğini açıkladı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Belediye Meclis Üyesi Hacer Çınar'a yönelik sözlerine ilişkin açılan 'hakaret' davasından beraat ettiğini bildirdi

Tanju Özcan, hakkındaki 'hakaret' davasından beraat ettiğini açıkladı
Tanju Özcan, hakkındaki 'hakaret' davasından beraat ettiğini açıkladı
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AA

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Belediye Meclis Üyesi Hacer Çınar'a yönelik sözlerine ilişkin açılan "hakaret" davasından beraat ettiğini açıkladı.

Özcan, sosyal medya hesabından, Mayıs 2022'de Belediye Meclisi toplantısının ikinci oturumunda yapılan oylamada el kaldıran AK Parti Meclis Üyesi Hacer Çınar'a, "Bana niye el sallıyorsunuz hanımefendi. El sallamak ayıp oluyor. Ben evli barklı adamım. Öyle şey olmaz" dediği gerekçesiyle hakkında açılan "hakaret" davasına ilişkin kararı paylaştı.

Bolu 5. Asliye Ceza Mahkemesinin 21 Kasım 2022 tarihli kararında, sanık Özcan'ın Çınar'a yönelik eylemi sebebiyle "hakaret" suçundan dolayı cezalandırılması talebiyle açılan kamu davasının, sanığın üzerine atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığı anlaşıldığından beraatına hükmedildiği ifadeleri yer aldı.

AA'nın haberine göre; Hacer Çınar'ın, mahkemenin kararını avukatı aracılığı ile istinafa taşıdığı öğrenildi.

*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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