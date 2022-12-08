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Tanju Özcan, kadın meclis üyesine yönelik sözleri nedeniyle açılan davada beraat etti

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, partisinden 1 yıl süreyle geçici çıkarma cezası almasına sebep olan, Belediye Meclis Üyesi Hacer Çınar'a yönelik "Bana niye el sallıyorsunuz hanımefendi. El sallamak ayıp oluyor. Ben evli barklı adamım. Öyle şey olmaz" sözleri nedeniyle yargılandığı davada beraat etti. Mahkeme kararında, "Sarf edilen sözlerin hakaret niteliğinde olmadığı, bu sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikte olmadığı" ifadeleri yer aldı

Tanju Özcan, kadın meclis üyesine yönelik sözleri nedeniyle açılan davada beraat etti
Tanju Özcan beraat etti
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DHA

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Belediye Meclisi 2022 Mayıs ayı ikinci oturumunda yapılan oylamada el kaldıran AK Parti Meclis üyesi Hacer Çınar´a, "Bana niye el sallıyorsunuz hanımefendi. El sallamak ayıp oluyor. Ben evli barklı adamım. Öyle şey olmaz" dedi. Bu sözler üzerine Hacer Çınar, mahkemeye başvurarak Tanju Özcan hakkında şikayetçi oldu. Tanju Özcan ise bu süreçte CHP Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Yüksek Disiplin Kurulu Tanju Özcan hakkında partiden 1 yıl süreyle geçici çıkarma cezası verdi.

Bolu 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde `Hakaret´ suçlamasıyla yargılanan Tanju Özcan hakkında, mahkeme tarafından beraat kararı verildi. Kararda, "Sarf edilen sözlerin hakaret niteliğinde olmadığı, bu sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikte olmadığı mahkememizce değerlendirilmekte olup, sanığın beraatine karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

'ÖZÜR BEKLİYORUM, TAZMİNAT DAVASI AÇACAĞIM'

Kararın ardından Bolu Belediyesi, Aralık ayı ikinci oturumunda konuşan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Hacer Çınar'a, "Mahkeme, `Suç yok burada´ diyor. Benden özür dilenmezse hakkımı helal etmeyeceğim. Manevi tazminat davası açacağım. Ben sizden özür bekliyorum, hiç açmak istemediğim konu ama bana günlerce Türkiye´de utanmaz Tanju Özcan, ahlaksız Tanju Özcan ifadeleri kullanıldı. Aile Mahkemesi bir karar verdi, sizin kararınızı ortadan kaldırdı. 15 gün boyunca sesiniz çıkmadı 15 gün sonra benim hakkımda suç duyurusunda bulundunuz. Hakkımda dava açıldı ve ben beraat ettim. Aile Mahkemesi beni aklamış, ben ceza mahkemesinden de beraat etmişim, peki siz hak olarak benim neyimi protesto ettiniz günlerce. Mahkeme 'suç yok burada' diyor. Benim resmi atılma gerekçem partiden de bu. Dolayısıyla ben aklandım. Vicdanen de rahatım, hukuken de rahatım, bana iftira attığınız için sizden özür bekliyorum. Eğer özür dilemezseniz siz ve partililerinize hakkımı helal etmeyeceğim. Size ayrıca manevi tazminat davası açacağım" dedi.

'YAPILAN TERBİYESİZLİĞİN KARŞISINDAKİ YÜZSÜZLÜK ANCAK BU KADAR OLURDU´

Özcan, konuşmasının ardından oturuma ara verip salondan ayrıldı. Aranın ardından kürsüye çıkarak konuşma yapan Hacer Çınar, "Meclis üyeleri, Başkan Beyin bahsettiği konuda hani bizden özür bekliyor ya, hepinizin elinizi vicdanınıza koymayı istirham ediyorum. Eğer burada benim yerime sizin eşinize, kardeşinize, evladınıza olsaydı ne olurdu? Ben bir anneyim. Bir annenin, babanın da evladıyım. Burada yapılan terbiyesizliğin, karşılığındaki yüzsüzlük ancak bu kadar olurdu. Kendisini buradan bir kez daha kınıyorum ve yargı karşısında aklanabilir ama Allah huzurunda ne yapacağımızı hep birlikte göreceğiz" diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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