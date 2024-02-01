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        Haberler Gündem Politika Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, talimatına uymayan müdürü görevden aldı

        CHP'li Tanju Özcan, talimatına uymayan müdürü görevden aldı

        Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan, meclis toplantısında yaşanan gergin anlarda Zabıta Müdürü Hakan Yılmaz'a belediye meclis üyesi İlkay Bayrak'ı çıkarması talimatını verdi, Yılmaz talimatı yerine getirmeyince görevden alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 21:04 Güncelleme: 01.02.2024 - 21:16
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        CHP'li Özcan, talimatına uymayan müdürü görevden aldı
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        Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan, belediye meclis toplantısında Zafer Partisi Bolu Belediye başkan adayı ve belediye meclis üyesi İlkay Bayrak ile tartıştı.

        Özcan, tartışmanın ardından Zabıta Müdürü Hakan Yılmaz'a, Bayrak'ı salondan çıkarması talimatını verdi. Özcan, talimatına rağmen Bayrak'ı salondan çıkaramayan zabıta müdürünü görevden aldı.

        Bolu Belediye Meclisi Şubat Ayı 1'nci oturumunda Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Zafer Partisi Bolu Belediye Başkan adayı ve belediye meclis üyesi İlkay Bayrak arasında gerginlik yaşandı. Bayrak, toplantıda son dönemde yapılan ihalelerin 'davet' usulüyle gerçekleştiğini belirterek, "EKAP'ta, son yapılan ihalelerin birçoğunda hiçbir evrak göremedim. EKAP'tan çok anlamadığım için birkaç arkadaşıma sordum. Davet usulüyle yapıldığı söylendi. Neden davet usulüyle yapılmış?" diye sordu.

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        Fotoğraf: İHA

        "ARKADAŞIN DEĞİLİM BEN SENİN"

        Özcan´da, "Sen EKAP´a giremiyorsun ki nereden bakacaksın? EKAP´a girmek için yeterliliğin olacak, onu bile bilmiyorsun" cevabını verdi. Cevap üzerine 'arkadaşım' kelimesini kullanan Bayrak ve Özcan arasında tartışma yaşandı. "Arkadaşın değilim ben senin belediye başkanınım" diyen Özcan, İlkay Bayrak´ın üslubuna dikkat etmesini yoksa meclisten atacağını söyledi. Tartışmanın devam etmesiyle Özcan, İlkay Bayrak´ı meclisten çıkarılması için salonda bulunan Zabıta Müdürü Hakan Yılmaz´a talimat vererek toplantıya 10 dakika ara verdi.

        Fotoğraf: İHA

        "ZABITA MÜDÜRÜNÜ GÖREVDEN ALIYORUM"

        10 dakikalık aranın ardından toplantının başlamasıyla birlikte Başkan Özcan, meclis üyesi Bayrak´ı salondan çıkaramayan zabıta müdürünü görevden aldığını açıkladı. Başkan Özcan, "İlkay Bayrak ile ilgili meclis tüzüğü amir hükmü gereğince `Dışarı çıkarılma´ cezası verdim. Görevli arkadaşların bunu sağlamasını istedim. Burada canı isteyen hakaret, iftira, soru adı altında bile olsa, belediye meclisini, beni zan altında bırakamaz. Talimatım yerine gelmediği için zabıta müdürünü görevden alıyorum ve toplantı düzeni sağlanamadığı için diğer maddeleri görüşmeksizin toplantıyı, birleşimi kapatıyorum" dedi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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