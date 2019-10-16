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HaberlerGündemTank Palet Fabrikası’nın özelleştirilmesi kesinleşti - Haberler

Tank Palet Fabrikası’nın özelleştirilmesi kesinleşti

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu (İDDK),Sakarya Arifiye’deki Tank Palet Fabrikası’nın özelleştirilmesine karşı açılan davada son sözü söyledi. Yasemin Güneri'nin haberi...

Tank Palet Fabrikası

Harb-İş Sendikası, Sakarya Arifiye’deki Tank Palet Fabrikası'nın özelleştirilmesine karşı Danıştay’a açtığı yürütmeyi durdurma ve iptal istemi Danıştay 13. Dairesi tarafından reddedilmişti. Bu karara itiraz edilmesi üzerine dosya, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu gündemine gelmişti.

Geçtiğimiz hafta yapılan toplantıda yapılan itiraz gündeme alındı. 9’a karşı 6 oyla itirazın reddine karar verildi. Böylece, Tank Palet Fabrikası’nın özelleştirilmesine ilişkin yargılama süreci de sona ermiş oldu.

Harb-İş Sendikası, Tank Palet Fabrikası’nın 25 yıllığına Katar’a özelleştirme yolu ile devredilmesi kararı sonrasında Danıştay'a yürütmeyi durdurma ve iptal istemli dava açmıştı.

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