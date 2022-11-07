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Haberler Gündem Trafik Bursa'da tankeri emniyet şeridine çeken şoförün feci sonu! - Güncel haberler
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Emniyet şeridindeki şoföre, kamyon ve kasadan savrulan yedek parçalar çarptı

Bursa'da, arızalanınca emniyet şeridine çektiği tankerden inen Metin Güneş'e , seyir halindeki kamyon çarptı. Kamyon kasasından savrulan yedek parçaların da çarptığı Güneş, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Bursa'da tankeri emniyet şeridine çeken şoförün feci sonu! - Güncel haberler
Tankeri emniyet şeridine çeken şoförün feci sonu!
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DHA

Bursa'da, arızalanan tankeri emniyet şeridine çeken şoför Metin Güneş'e (57), önce kamyon ardından da kamyonun kasasından savrulan yedek parçalar çarptı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında, Gebze-Orhangazi-İzmir Otobanı Orhangazi ilçesi Gedelek Viyadüğü yakınlarında meydana geldi. Bursa'dan İstanbul yönüne giden Metin Güneş'in kullandığı tanker arızalandı.

TANKERİ PARK EDEREK ARAÇTAN İNDİ

Güneş, tankeri emniyet şeridine park ederek araçtan indi. Bu sırada aynı yönde olan İhsan Canbaz (46) yönetimindeki yedek parça yüklü kamyon, önce park halindeki tankere ardından da tankerin yanında duran Güneş'e çarptı. Kamyonun kasasından savrulan otomobil yedek parçalarının da çarptığı Güneş ağır, kamyon şoförü Canbaz ise hafif yaralandı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

İhbarla kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan tanker şoförü Güneş, ambulansla kaldırılarak tedaviye alındığı Orhangazi Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Tanker ve kamyon, vinçle otobandan kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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