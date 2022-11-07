Tankeri emniyet şeridine çeken şoförün feci sonu!

TANKERİ PARK EDEREK ARAÇTAN İNDİ

Güneş, tankeri emniyet şeridine park ederek araçtan indi. Bu sırada aynı yönde olan İhsan Canbaz (46) yönetimindeki yedek parça yüklü kamyon, önce park halindeki tankere ardından da tankerin yanında duran Güneş'e çarptı. Kamyonun kasasından savrulan otomobil yedek parçalarının da çarptığı Güneş ağır, kamyon şoförü Canbaz ise hafif yaralandı.