Gazze'den İsrail'e 100 roket fırlatıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

Tansiyon yükseliyor: Abluka altındaki Gazze'den İsrail'e roketler fırlatıldı

İsrail'in Gazze Şeridi'ni vurması ve Filistin'in önde gelen liderlerinden Teysir el-Caberi'nin öldürülmesinin ardından bölgede tansiyon yükseldi. İslami Cihad Hareketi, Tel Aviv ve çevre bölgelere 100'den fazla roket fırlatıldığını duyurdu.

Tansiyon yükseliyor: Abluka altındaki Gazze'den İsrail'e roketler fırlatıldı
Gazze'den İsrail'e 100 roket fırlatıldı
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM / AA

İsrail ordusunun, 10 kişinin ölümüne neden olan abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, Gazze'den de İsrail yönüne doğru roketler fırlatıldı.

Filistin İslami Cihad Hareketi, İsrail'e 100'den fazla roket attıklarını duyurdu.

İSRAİL GAZZE ŞERİDİNİ VURDU

Konuya dair İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in güneyi ve merkez bölgelerinde saldırı sirenleri çaldığı belirtildi.

Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, Tel Aviv kentinde de sirenler çaldı.

İsrail ordusu, bugün abluka altındaki Gazze Şeridi'nde İslami Cihad Hareketine ait merkezleri vurduğunu açıkladı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda aralarında 5 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 10 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 55 kişinin yaralandığı aktarıldı.

İSRAİL ORDUSUNUN CENİN'E BASKINLARI ARTTI

İslami Cihad Hareketi Sözcüsü Davud Şihab da Al Jazeera televizyon kanalına yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısında hareketin önde gelen isimlerinden Teysir el-Caberi'nin öldürüldüğünü duyurmuştu.

Saldırının ardından Gazze'deki Filistin direniş gruplarının askeri kanatları, İsrail'in saldırılarına karşılık verileceğini bildirmişti.

Bölgedeki gerilim İsrail ordusunun 1 Ağustos'ta işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskınla arttı.

İSRAİL, YARALADIĞI SAADİ'Yİ GÖZALTINA ALMIŞTI

İsrail askerleri, bu baskında Cenin'deki İslami Cihad yöneticisi Bessam Saadi'yi yaralayarak gözaltına almış, çıkan çatışmada bir Filistinli hayatını kaybetmişti.

İsrail ordusu, Saadi'nin gözaltına alınmasının ardından olası bir misilleme endişesiyle abluka altındaki Gazze çevresinde alarm seviyesini üst düzeye çıkarmıştı.

GAZZE SEMALARINDA İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI UÇURULMUŞTU

Bu kapsamda ordu birlikleri, Gazze Şeridi çevresindeki Yahudi yerleşim bölgelerini birbirine bağlayan ana yolları kapatmış, Gazze semalarında onlarca insansız hava aracı uçurulmuştu.

Son 4 gündür devam eden süreçte Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı ve Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı da kapalı tutuluyordu.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

AB Konseyi Başkanı Michel, Aliyev ve Paşinyan ile görüştü
DÜNYA AB Konseyi Başkanı, Aliyev ve Paşinyan ile görüştü
Afganistan'da bazı gruplar, ez-Zevahiri'nin öldürüldüğü saldırıyı protesto etti
DÜNYA El Kaide liderinin öldürülmesinin ardından Kabil'de ...
İsrail, Gazze Şeridi'ni vurduğunu açıkladı
DÜNYA İsrail, Gazze Şeridi'ni vurduğunu açıkladı
Los Angeles'ta trafik kazası: 4 ölü, 8 yaralı
DÜNYA Los Angeles'ta zincirleme trafik kazası
Yunanistan'da casus yazılım skandalı: Yunan İstihbarat Teşkilatı Başkanı Kontoleon istifa etti
DÜNYA Yunan İstihbarat Teşkilatı Başkanı Kontoleon istifa ...
Sırp ve Kosovalı liderler, Brüksel'de görüşecek
DÜNYA Sırp ve Kosovalı liderler, Brüksel'de görüşecek
Fransa'da vatandaşlara su kullanımı uyarısı
DÜNYA Fransa'da vatandaşlara su kullanımı uyarısı
Çin'den ABD'ye Tayvan misillemesi
DÜNYA Çin'den ABD'ye Tayvan misillemesi
Tayland'da barda çıkan yangında 14 kişi hayatını kaybetti
DÜNYA Tayland'da barda yangın: 14 ölü
Çin'den ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye yaptırım
DÜNYA Çin'den Pelosi'ye yaptırım misillemesi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.