Tanya'nın gözünden kadın hakem olmak...

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"Zaten böyle şeylere alışmalıyım. Ben bir hakemim. Eğer kendimi yönetemiyorsma nasıl maçı yöneteyim? Bir keresinde şöyle olmuştu. Bir futbolcu bana sürekli güzel şeyler söylüyordu. İlk söylediğinde güldüm, devam etti. 90 dakika boyunca bana iltifatlarda bulundu. Maç bittiğinde ise beni dışarı çıkmaya davet etti. Ben tabii hayır dedim."