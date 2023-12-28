Tanyeli: Bu hikâyenin sonu mutluluk
Bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, ameliyat masasına yatmıştı. Tanyeli, geçirdiği operasyonun ardından oğullarıyla birlikte objektif karşısında poz verdi
Tanyeli'ye geçtiğimiz aylarda pankreas kanseri teşhisi konulmuştu. Bir süredir de yurt içi ve yurt dışında tedavisi devam eden Tanyeli, ameliyat olmuştu.
KÜBA'DA TEDAVİ OLMUŞTU
Küba'ya giden ve oradaki tedavi sürecinin ardından Türkiye'ye dönen Tanyeli, geçirdiği operasyondan sonra son sağlık durumu hakkında konuşmuştu.
"AMELİYATIM İYİ GEÇTİ"
52 yaşındaki Tanyeli, "Ameliyatım iyi geçti. Arayıp, soran herkese teşekkür ederim. Dinlenmek zorunda olduğum ve serumlardan dolayı uyuduğum için cevap veremiyorum, affınıza sığınıyorum. Çok öpüyorum sizleri. Ameliyatın içeriğini sormuşsunuz; 8 hafta sonra pankreas ameliyatı planlanıyor. Şu anda olduğum ameliyat olması gereken bir ameliyattı. Kendinize iyi bakın" demişti.
"BU HİKÂYENİN SONU MUTLULUK"
Kanserle mücadele eden Tanyeli, kendisini bu süreçte hiç yalnız bırakmayan oğulları Taylan ve Teoman ile kamera karşısına geçti. Ailesiyle poz veren ve bir hâyli keyifli olduğu görülen Tanyeli, "Bu hikâyenin sonu mutluluk" ifadelerini kullandı.
Fotoğraflar: Instagram