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        Haberler Magazin Tanyeli'den Ebru Gündeş'e; "O bu camianın elması" Magazin haberleri

        Tanyeli'den Ebru Gündeş'e; "O bu camianın elması"

        Tanyeli, dün gece eğlenmek için gittiği bir mekânda Ebru Gündeş'in sahnesine çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.05.2024 - 15:10 Güncelleme: 18.05.2024 - 15:10
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        Yaklaşık bir senedir pankreas tedavisi gören oryantel Tanyeli; dün gece Ebru Gündeş'in sahnesine çıktı.

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        Önce Ebru Gündeş'in hareketli şarkıları eşliğinde dans eden 53 yaşındaki Tanyeli, şarkıcının kendisi hakkında; "Dansın ustası o Türkiyede. Bu işi en iyi yapan kişi" sözlerinden sonra; "O bu camianın elması" diyerek Gündeş hakkında konuştu.

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        "CAN EBRUM"

        O anların videosunu sosyal medya hesabından paylaşan Tanyeli; "Seni Seviyorum dedin ya Ebrum, bu söz dünyalara bedel. Dün topladım kendimi, Ebru Gündeş'im ,karanlık günlerime, güneşime gittim ,dünya gözüyle gördüğüm varlığına şükür ettiğim dost eli seni çok seviyorum çok teşekkür ederim, ya da hiç edemediğim teşekkürle hakkını ödeyemem. Bırak düşmeyi sendelesem elimi tuttup 24 yılda beni kaçıncı ayağa kaldırışı. Yüzümü hep güldürdün. Ne güzel anılar, güzel yaşanmışlıklar, gülmeler, ağlamalar ama ayağa dimdik kalkmayı ve güçlü durmayı da senden ögrendim. Can Ebrum " paylaşımın altına bu ifadeleri not düştü. 

        Fotoğraflar: Instagram

        #Tanyeli
        #ebru gündeş
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