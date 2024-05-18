"CAN EBRUM"

O anların videosunu sosyal medya hesabından paylaşan Tanyeli; "Seni Seviyorum dedin ya Ebrum, bu söz dünyalara bedel. Dün topladım kendimi, Ebru Gündeş'im ,karanlık günlerime, güneşime gittim ,dünya gözüyle gördüğüm varlığına şükür ettiğim dost eli seni çok seviyorum çok teşekkür ederim, ya da hiç edemediğim teşekkürle hakkını ödeyemem. Bırak düşmeyi sendelesem elimi tuttup 24 yılda beni kaçıncı ayağa kaldırışı. Yüzümü hep güldürdün. Ne güzel anılar, güzel yaşanmışlıklar, gülmeler, ağlamalar ama ayağa dimdik kalkmayı ve güçlü durmayı da senden ögrendim. Can Ebrum " paylaşımın altına bu ifadeleri not düştü.

Fotoğraflar: Instagram