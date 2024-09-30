Tanyeli: Güzel günler çok yakında

Yaklaşık bir yıldır pankreas tedavisi gören Tanyeli, geçtiğimiz günlerde yeni bir ameliyat daha oldu.

Tanyeli; "Hastanedeki güzelliğimi paylaşmak istedim. İnsan sabah sabah bu kadar güzel olabilir mi? Olamaz bence. Yüzdeki değil, özdeki güzellik kalıcı. Bu sınamalarda bana en büyük öğretilerden biri oldu: Dünya sahnesinde her şey dev bir yalan; mevkiler, şan, şöhret, güzellik... Her şey geçici. Baki olan, ahirin de zahirinde mertebeler yüksek olsun. Bugün kendimi daha iyi hissediyorum; ağrılardan ağlamadan uyandım, çok şükür. İnsan ağlamaktan korkar mı? İsyana girer diye çoğu zaman ağlamamaya çalıştım. Bugün duygularım derin, kendimi çok iyi hissediyorum. Güzel günler çok yakında, iyi haberler... Çok iyi, iyileşiyorum, iyiye gidiyor durum. Minik bir operasyon daha sonra, Allah kerim. Dualarım, canım ailem, doktorlarım, dostlarım, canım Tarçınım, hepinize günaydın. Hepimizi çok seviyorum" şeklindeki ifadeleri kullandı.