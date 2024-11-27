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        Haberler Magazin Tanyeli, hastane ücreti hakkında açıklama yaptı - Magazin haberleri

        Tanyeli, hastane ücreti hakkında açıklama yaptı

        Operasyona alınan Tanyeli, tedavi gördüğü hastanedeki tedavi ücretini, Hakan Altun, Haluk Levent ve Avusturalya'daki dostlarının karşıladığını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2024 - 20:27 Güncelleme: 27.11.2024 - 20:34
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        Yaklaşık bir yıldır pankreas tedavisi gören ünlü oryantal Tanyeli, bir süredir tedavi için hastaneye yatmıştı. Gireceği bir operasyon öncesinde hastane ücretiyle ilgili bir açıklama yaptı.

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        Öncesinde asılsız bir iddiaya cevap veren Tanyeli, açıklamasında şu ifadeleri kullandı; "İnşallah bu son olur. Operasyona girmeden önce bu paylaşımı yapmayı borç bilirim. Allah korusun, girerim de sağ çıkamam diye açıklama yapma ihtiyacı duydum. Bugün kendini bilmez bir densiz, arkadaşlarımı arayıp , bütün dostlarımın hastane kafeteryasına borcu olduğunu söylemiş. Öyle bir şey yok.

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        Hastane sadece tedavi ücreti alıyor ve bu tedavi ücretinde de 3 milyon liradan 500 bin liraya düşürdüler. Bunlar ilaç paraları. Bunları da Hakan Altun, Haluk Levent ve Avusturalya'daki dostlarım ödedi. Hepsine teşekkür ederim. Allah, razı olsun."

        Fotoğraflar: DepoPhoto, Instagram

        #Tanyeli
        #Haluk Levent
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