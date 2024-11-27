Tanyeli, hastane ücreti hakkında açıklama yaptı
Operasyona alınan Tanyeli, tedavi gördüğü hastanedeki tedavi ücretini, Hakan Altun, Haluk Levent ve Avusturalya'daki dostlarının karşıladığını duyurdu
Yaklaşık bir yıldır pankreas tedavisi gören ünlü oryantal Tanyeli, bir süredir tedavi için hastaneye yatmıştı. Gireceği bir operasyon öncesinde hastane ücretiyle ilgili bir açıklama yaptı.
Öncesinde asılsız bir iddiaya cevap veren Tanyeli, açıklamasında şu ifadeleri kullandı; "İnşallah bu son olur. Operasyona girmeden önce bu paylaşımı yapmayı borç bilirim. Allah korusun, girerim de sağ çıkamam diye açıklama yapma ihtiyacı duydum. Bugün kendini bilmez bir densiz, arkadaşlarımı arayıp , bütün dostlarımın hastane kafeteryasına borcu olduğunu söylemiş. Öyle bir şey yok.
Hastane sadece tedavi ücreti alıyor ve bu tedavi ücretinde de 3 milyon liradan 500 bin liraya düşürdüler. Bunlar ilaç paraları. Bunları da Hakan Altun, Haluk Levent ve Avusturalya'daki dostlarım ödedi. Hepsine teşekkür ederim. Allah, razı olsun."
Fotoğraflar: DepoPhoto, Instagram