Tanyeli: Kelliğim bereket sağladı

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52 yaşındaki Tanyeli, "Benim İtalya'da podyuma çıkma nedenim kanser farkındalığı içindi. O yüzden bu defileye onay verdim. O defilede benim gibi hasta olan kardeşlerimin sesi olduğum için ne mutlu bana. Ben normalde dans sanatçısıyım ama İtalya'daki defileden çok güzel tepkiler geldi. Paris'ten de teklif geldi, cumartesi günü de orada podyuma çıkacağım" dedi.