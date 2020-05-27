Tanzanya ABD'nin Darüsselam Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı

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Tanzanya Dışişleri ve Doğu Afrika İş Birliği Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD Büyükelçiliğinin 13 Mayıs ve 25 Mayıs tarihlerinde ABD vatandaşlarına ülkenin salgın nedeniyle "güvenli olmadığına" dair uyarılar yaptığı hatırlatılarak, Büyükelçi Pattreson’ın söz konusu iddialara açıklık getirmesi için Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı belirtildi.

ABD, söz konusu uyarılarda, hükümetin salgına ilişkin verileri halkla paylaşmadığına işaret ederek, Darüsselem şehrindeki hastanelerin aşırı yoğun olduğunu ileri sürmüştü.

- Hükümet Kovid-19 verilerini açıklamıyor

Tanzanya, geçen hafta, Kovid-19 vakalarındaki azalma nedeniyle uluslararası uçuşları yeniden başlattığını duyurmuştu. Karar, salgına karşı yeterli önlemleri almamakla eleştirilen Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli'nin ülkesinin turizm gelirinden mahrum kalmasını istemediğini söylemesinin ardından gelmişti.

Nisan ayı sonundan bu yana Kovid-19’a ilişkin verileri kamuoyuyla paylaşmayan hükümet, son olarak ülkede 509 pozitif vakanın görüldüğünü ve 21 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.

Cami ve kiliselerde toplu ibadetlere izin vererek halkın çalışmaya devam etmesini isteyen Tanzanyalı lider, ulusal laboratuvara gizlice insan isimleri vererek hayvan, meyve ve yağ örnekleri gönderdiğini ve bir papaya ile keçinin sonuçlarının pozitif çıktığını söylemesinin ardından gündem olmuştu.