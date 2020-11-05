Tanzanya'da Devlet Başkanı John Magufuli yemin ederek görevine başladı

AA

Başkent Dodoma'daki Cumhuriyet Stadyumu'nda yapılan törene, yerli ve yabancı liderlerin yanı sıra misyon temsilcileri ve Tanzanyalılar katıldı.

Magufuli, törende yaptığı konuşmada, seçimlerin güvenli şekilde tamamlanmasına katkılarından dolayı Seçim Komisyonuna teşekkürlerini ileterek, "Bazı ülkelerde seçimler bir çatışma ve savaş kaynağı olurken, Tanzanya’da böyle bir durum görülmedi. Dünyaya, Tanzanya halkının barışsever ve demokratik olgunluğa sahip olduğu kanıtlandı." dedi.

Yolsuzluğa karşı mücadelesini sürdüreceği sözünü veren Magufuli, Tanzanya’yı yeniden inşa etmek ve ekonomisini büyütmek için çabalayacaklarını vurguladı.

- Seçimde oyların yüzde 84'ünü alarak koltuğunu korumuştu

Magufuli, ülkede Dodoma'da yemin eden ilk devlet başkanı oldu.

Ülkedeki bakanlıklar ve resmi kuruluşlar 2019'un sonunda ülkenin en kalabalık şehri olan Darüsselam’dan başkent Dodoma'ya taşınmıştı.

Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli, 28 Ekim'de yapılan seçimde oyların yüzde 84'ünü alarak koltuğunu korumuştu.

Muhalefetteki Chadema'nın adayı Tundu Lissu ise oyların yüzde 13'ünü almıştı.

Tanzanya'ya bağlı Zanzibar takımadalarındaki başkanlık yarışını da iktidarın adayı Dr. Hüseyin Mwinyi kazanmıştı.