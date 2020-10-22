Tanzanya, ülkeye sızan DEAŞ bağlantılı teröristleri yakaladı

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Tanzanya Polisi Genel Müfettişi Simon Siro, basına yaptığı açıklamada, Mozambik'in doğal gaz zengini Cabo Delgado vilayetinden ülkeye sızarak çok sayıda masum insanı katleden ya da evini terk etmeye zorlayan DEAŞ bağlantılı kişilerin yakalandığını, bir grup teröristin ise kaçtığını belirtti.

Siro, "Eğer Tanzanyalıları öldürüyorsanız, kanları yerde kalmayacaktır. Cinayeti işleyenleri gözaltına aldık. Bazıları da Mozambik'e kaçtı." diye konuştu.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Mozambik'ten gelen 300'den fazla teröristin kasabaya yönelik saldırısında 20 sivil hayatını kaybetti.

Mozambik'te sivil halka ve güvenlik güçlerine karşı 3 yıldır saldırılar düzenleyen ve terör örgütü DEAŞ bağlantılı olduğu ileri sürülen silahlı gruplar, Ensar al-Sunna veya Eş-Şebab olarak isimlendiriliyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Cabo Delgado'da yaşanan saldırılar nedeniyle şimdiye kadar 300 bin kişi yerinden oldu.