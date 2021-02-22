Tanzanya üst düzey isimlerin ölümü sonrası halkı maske takmaya çağırdı

AA

Tanzanya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ekonominin geleceği için karantina uygulamasına başvurulmayacağı ancak önlemlerin şart olduğu belirtildi.

Açıklamada, halka mesafe ve hijyen konusunda önlem almanın yanı sıra maske takma çağrısı da yapıldı.

Tanzanya'da geçen hafta Devlet Başkanlığı Başsekreteri John Kijazi açıklanmayan bir nedenden, Zanzibar Başkan Yardımcısı Seif Sharif Hamad da Kovid-19'dan hayatını kaybetmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ),Tanzanya hükümetine Kovid-19 verilerini yayımlama çağrısında bulunmuştu.

Kovid-19 vakalarına ilişkin verileri kamuoyuyla paylaşmayan Tanzanya, virüsle mücadelede halka buhar tedavisi ve daha fazla sebze ve meyve tüketilmesini tavsiye ediyor.