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Tanzanya’da yakıt tankeri patladı: En az 60 ölü

Tanzanya'nın Morogoro kentinde bir yakıt tankerinin patlaması sonucu en az 60 kişi öldü, 70 kişi de yaralandı. Polise göre patlama, çevredekiler devrilen bir tankerden bidonlarla yakıt almaya çalışırken meydana geldi.

Tanzanya’da yakıt tankeri patladı: En az 60 ölü
BBC TÜRKÇE

- Reuters

Tanzanya'nın Morogoro kentinde bir yakıt tankerinin patlaması sonucu en az 60 kişi öldü, 70 kişi de yaralandı. Polise göre patlama, çevredekiler devrilen bir tankerden bidonlarla yakıt almaya çalışırken meydana geldi.

Sosyal medyaya yansıyan fotoğraf ve videolarda enkazın geniş bir bölgeye yayıldığı ve yollarda kömürleşmiş cesetlerin olduğu görülüyor.

Polis yetkilileri hastaneye kaldırılanların çoğunun yanıklarının ağır olması nedeniyle, ölü sayısının artmasından kaygı duyulduğunu söylüyor.

"Ölenlerin çoğu motosiklet ve taksi sürücüleri"

Daniel Ngogo adlı bir görgü tanığı Reuters ajansına "Durum gerçekten çok kötü. Çok kişi öldü. Yakıt çalmayanlar da öldü çünkü burası işlek bir cadde" dedi.

Polis yetkilisi Willbrod Mtafungwa, ölenlerin çoğunun motosiklet ve taksi sürücüleri olduğunu söyledi.

Afrika'da boru hatları ya da tankerlerden yakıt alma girişimleri nedeniyle zaman zaman bu tür facialar yaşanıyor.

- Reuters

Geçen ay Nijerya'nın Benue eyaletinde kaza yapan bir tankerin patlaması sonucu 45 kişi hayatını kaybetmişti.

Nijer'in başkenti Niamey'de Mayıs'ta yaşanan benzer bir faciada da yaklaşık 80 kişi öldü.

2010'da Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde böyle bir patlamada 292, beş yıl sonra Güney Sudan'da meydana gelen başka bir patlamada da 203 kişi hayatını kaybetmişti.

 

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