Tanzim satış nedir? Tanzim satış nerelerde kuruldu?

Sebze ve meyve fiyatlarındaki artışı önlemek amacıyla pek çok ilçede kurulmaya başlayan tanzim satış noktaları vatandaşlar tarafından ilgi odağı oldu. İlki Ankara'da kurulan tanzim satış çadırı vatandaşlar tarafından büyük merak konusu olmuştu. Bugün 7 çeşit sebze uygun fiyata satılacak. Peki, tanzim satış nedir? İşte detaylar....

TANZİM SATIŞ NEDİR?

Türk Dil Kurumu’nun yaptığı açıklama göre, tanzim kelime olarak sıraya koyma, sıralama, düzene sokma, düzen verme, yoluna koyma, düzeltme, düzenleme gibi anlamlara geliyor.

Tanzim Satış mağazalarının temeli ise 1970'li yıllara dayanıyor. 1977 yılında Ankara Belediyesi’nin başını çektiği toplumcu belediyeler, üretime doğrudan katılmak yönündeki girişimlerin yanında, temel gıda malzemelerinin fiyatlarını düşük tutabilmek ve karaborsa ile mücadele edebilmek için tanzim satış mağazaları kurmuşlar.

TANZİM SATIŞ NERELERDE KURULDU?

Sebze meyve fiyatlarını düşürmek için İstanbul'daki ilk mobil tanzim satış noktası Gaziosmanpaşa'da hayata geçirildi.

Son zamanda artan sebze ve meyve fiyatlarına alternatif olarak geliştirilen mobil tanzim satış noktaları ile vatandaşlar daha uygun fiyatlara sebze ve meyve alışverişi yapabilecek.

Sebze meyve fiyatlarını düşürmek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 34 ilçede 50 tanzim satış noktası hayata geçirilecek.



Aksaray Meydanı'nda kurulan mobil tanzim satış noktasında açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, enflasyonla topyekün mücadele adına Tarım ve Orman Bakanlığı desteğiyle İstanbul'un 50 noktasında büyük çadırlarda vatandaşlara sebze meyve satışı gerçekleştireceklerini kaydetti.

ANKARA'DA İLK TANZİM SATIŞ ÇADIRI KURULDU

Belediyelerin uygun fiyata sebze satacağı tanzim satış noktalarından ilki Ankara'da kuruldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Abdi İpekçi Parkı'nda kurulan tanzim satış noktasında, pazartesi gününden itibaren 7 çeşit sebze uygun fiyata satılacak.

Belediye görevlileri tarafından kurulan tanzim satış noktasında hafta içi hergün sebze satışı yapılacak. 'Halk sebze, üreticiden tüketiciye', 'Enflasyonla topyekun mücadele' pankartları asılan çadırda patates, soğan, kabak, domates, salatalık, biber ve patlıcan, marketlerdekinden daha uygun fiyata tüketiciye satılacak. Kredi kartının da geçerli olacağı tanzim çadırlarında fiyatlar Pazartesi günü belirlenecek. Tarım Kredi Kooperatifleri'nden gelecek ürünler, kar amacı gütmeden halka verilecek.