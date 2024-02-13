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        Haberler Ekonomi Emlak Tapu alımı ile vatandaşlık talebi bir önceki yıla göre azaldı - Emlak Haberleri

        Tapu alımı ile vatandaşlık talebi bir önceki yıla göre azaldı

        EVA Gayrimenkul Değerleme analizlerine göre, 2023 yılı itibariyle yabancıların Türkiye'de yaptıkları gayrimenkul yatırımlarının yüzde 18'i vatandaşlık edinimi oluşturdu. Geçen yılın aynı döneminde bu oran %24'dü. Ülke genelindeki vatandaşlık edinimi için yabancı yatırımında İstanbul, Antalya ve Edirne ilk üçte yer alırken, İstanbul'daki yabancı yatırımlarında da Esenyurt, Beylikdüzü ve Küçükçekmece ilk üçte yer aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2024 - 16:22 Güncelleme: 13.02.2024 - 16:22
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        Tapu alımı ile vatandaşlık talebi azaldı
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        EVA Gayrimenkul Değerleme, 2023 yılı itibariyle yabancıların vatandaşlık edinimi için Türkiye’de yaptıkları Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne ait verilere dayalı gayrimenkul yatırımlarını inceledi. 2023 yılında yabancıların Türkiye’de yapılan 40 bin 297 adet gayrimenkul yatırımının yüzde 18’nin vatandaşlık edinimi için olduğu belirlendi. Yabancıların vatandaşlık edinimi için aldığı gayrimenkuller 7 bin 335 adet olurken, vatandaşlık için edinilen gayrimenkullerin adet bazında yüzde 61,2’sinin İstanbul’dan edinildiği belirlendi. Vatandaşlık için alınan mülklerin %85,6’sı İstanbul, Antalya ve Ankara’dan alındığı belirlendi.

        İLK 3'TE İRAN, RUSYA VE IRAK VAR

        Yabancıların 2023 yılında tüm gayrimenkul çeşitleri bazında vatandaşlık edinimi için Türkiye’de yaptıkları yatırımlara göre, ülke bazında ilk sırada İran yer aldı. İran’ı Rusya Federasyonu, Irak, Çin, Suudi Arabistan, Afganistan, Azerbaycan, Pakistan, Mısır ve Amerika Birleşik Devletleri izledi.

        İSTANBUL İLK SIRADA

        Yabancıların, 2023 yılında tüm gayrimenkul çeşitleri bazında vatandaşlık edinimi için gayrimenkul edinimlerinde en çok tercih ettiği il ise İstanbul oldu. İstanbul’u sırasıyla Antalya, Edirne, İzmir, Muğla, Sakarya, Ankara, Kocaeli, Mersin ve Yalova takip etti.

        İSTANBUL'DAKİ YATIRIMLARIN YÜZDE 32,5'İ VATANDAŞLIK İÇİN

        Megakent İstanbul’daki yabancı gayrimenkul yatırımı ise 2023 yılı itibariyle 13 bin 804 adet gerçekleşti. Bu yatırımın da, yüzde 32,5’inin vatandaşlık başvurusu için edinilen gayrimenkullerden oluştuğu belirlendi. 2023 yılında yabancıların tüm gayrimenkul bazında vatandaşlık edinimi için İstanbul’daki yatırımlarında ise ilk sırayı İran aldı. Bu ülkeyi Rusya Federasyonu, Irak, Çin, Suudi Arabistan, Afganistan, Azerbaycan, Pakistan, Mısır ve Amerika Birleşik Devletleri takip etti. Aynı dönemde yabancıların vatandaşlık edinimi için İstanbul’daki gayrimenkul yatırım tercihlerinde Esenyurt, Beylikdüzü ve Başakşehir ilçeleri ilk üçte yer aldı. Bu ilçeleri de sırası ile Avcılar, Kağıthane, Bağcılar, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Şişli ve Kartal izledi.

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