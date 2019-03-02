İzmir'in Menemen ilçesindeki rüşvet operasyonunda tapu müdürünün de aralarında bulunduğu 16 kişi tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, Menemen Tapu Müdürlüğü'nde rüşvet alındığı iddiaları üzerine başlattığı çalışmada Tapu Müdürü Aydın D., 6 memur ile takipçi ve emlakçıların da aralarında olduğu 23 kişiyi gözaltına aldı.

7 ŞÜPHELİ 'ADLİ KONTROL'LE SERBEST

AA'da yer alan habere göre emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden Tapu Müdürü Aydın D.'nin de aralarında bulunduğu 16 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.