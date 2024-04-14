İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "İran ile İsrail arasında son iki hafta içinde yaşanan gerginliğin Ortadoğu coğrafyasını savaş ve barış arasındaki o ince ‘hassas’ çizgiye nasıl ittiğini ibretle takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Zorlu şunları söyledi: "Aynı zamanda bu iki ülke ve üçüncü taraf ülkelerin felaketler yerine istikrar ve güvenliğe öncelik verme sorumlulukları olduğunu hatırlatmak isteriz.

Güvenliğin barışçıl bir şekilde üretilmeden tüketilemeyeceği gerçeğinden hareketle tarafları itidale davet ediyoruz. Öte yandan bu krizden Türkiye’nin çıkarması gereken dersler olduğunun altını çiziyoruz. Bölgesel ve küresel gerginliklerin kontrol dışı gelişebileceği gerçeğinden hareketle Türkiye’nin siyasi, ekonomik, askerî ve toplumsal alanlarda belirsizliklere ve gerginliklere karşı hazırlık seviyesini artırması gerekmektedir.