Spor camiasının önde gelen taraftar grupları, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında yara sarmak için harekete geçti.
Başta Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Ankaragücü, Adana Demirspor, Bursaspor olmak üzere Türk futbolunun köklü kulüplerinin taraftarları, 26 Mart'ta Hatay Antakya'da renk ayırt etmeksizin bir araya gelecek.
Tüm taraftar gruplarının birlikte hareket ederek gerçekleştirilecek iftar organizasyonunda dayanışma ruhu ortaya konacak.
— ultrAslan (@ultrAslan) March 24, 2023
— Gecekondu (@gecekondu) March 24, 2023
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