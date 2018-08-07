Galatasaray'da sosyal medyada 3 oyuncuya büyük tepki var... Para konusu ile gündemden düşmeyen Bafetimbi Gomis ve performansları her zaman tartışılan Younes Belhanda ile Sofiane Feghouli... Geçen sezon alınan şampiyonluğa rağmen zaman zaman eleştirilen bu isimlerin, Akhisar ile oynanan Süper Kupa finalinde hiçbir varlık göstermeden sahada hayalet gibi dolaşmalarına sosyal medyadan isyan edildi. Kaçırdığı penaltının ardından fazla üzülmediğini ekranlardan gören taraftarlar, Gomis'in şovu sosyal medya hesaplarından değil sahada yapması gerektiğini savunurken, Belhanda ve Feghouli'nin de kazandıkları paraların hakkını vermediklerini belirttiler.

"GALATASARAY'IN PARASI BU KADAR MI DEĞERSİZ!"

Başkan Mustafa Cengiz ve Fatih Terim'e seslenen Sarı-Kırmızılı taraftarlar, bir an önce bu duruma çözüm bulunmasını istediler ve "Bu kadar gamsızlık olmaz. Feghouli ve Belhanda'dan çektiğimiz yeter. Onlara şimdi birde Gomis eklendi. Ya ceza verilsin, ya da gönderilsin. Aldıkları paranın hakkını vermiyorlar. Galatasaray'ın parası bu kadar mı değersiz. 3'ünü de satın gitsin." şeklinde serzenişte bulundular. Öte yandan Gomis’in kafasında G.Saray’ı bitirdiğini gören yönetimin de tecrübeli oyuncuya gelecek teklifleri değerlendirip yerine 1 veya 2 forvet transfer etme kararı aldığı bildirildi.

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