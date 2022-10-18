DELE AÇIKLAMASI GELMİŞTİ

Trabzonspor maçında Gedson Fernandes yerine Dele Alli’yi tercih etmesiyle ilgili gelen soruya Valerien Ismael, “Dele hücuma dönük bir orta saha. Skor katkısı yapan bir oyuncu. O yüzden orada oynatıyoruz. Bazı kararlar alıyoruz. Oyunculara da bunu anlatıyoruz. Sonradan oyuna aldığımızda da görevlerini yapıyorlar” yanıtını vermişti.