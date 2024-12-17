Taraftarlar Nevzat Demir Tesisleri'ne gitti: Bizim gösterdiğimiz emeğin üçte birini gösterin!

Adana Demirspor deplasmanından dönen Beşiktaş taraftarları, tesislerde bazı futbolcularla görüştü.

Süper Lig'de Beşiktaş'ın Adana Demirspor'a deplasmanda mağlup olmasının ardından taraftarlar, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne gitti.

Adana deplasmanından dönen Beşiktaş taraftarları, tesislerde kaptanlardan Mert Günok ile Necip Uysal'ın yanı sıra, Jonas Svensson ve Gedson Fernandes ile konuştu.

Siyah-beyazlı taraftarlar, futbolculardan formanın hakkını verip sahada camiaya yakışır şekilde mücadele etmelerini istedi.

"150 BİN KİŞİ GELİRİZ! KAPILAR KIRILIR"

Futbolcularla konuşan taraftarlar "Bu işler böyle devam ederse, buraya 150 kişi değil 150 bin kişi geliriz! O zaman kimseyi kontrol edemeyiz! Bu kapı kırılır, işler değişir bu kulüpte! Sabrımız taştı, artık yeter! Biraz emek gösterin! Bizim gösterdiğimiz emeğin üçte birini gösterin! Burası Beşiktaş! Türkiye'nin en büyük spor kulübü, dünyanın en büyük ailesi. Sizler bu aileye yakışır şekilde hareket etmiyorsunuz. Bu ailenin ferdi olarak görevinizi yapın! Her şey para değil! İnsanlar sosyal medya hesaplarınıza sizlerin fotoğraflarını koyuyor!" ifadelerini kullandı.