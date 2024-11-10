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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Taraftarlardan Bronckhorst'a tepki! - Beşiktaş Haberleri

        Taraftarlardan Bronckhorst'a tepki!

        Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Başakşehir ile golsüz berabere kalan Beşiktaş'ın ligdeki galibiyet hasreti 3 maça çıktı. Puan kaybının ardından siyah-beyazlı taraftarlardan teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'a tepki geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 21:39 Güncelleme: 10.11.2024 - 21:39
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        Taraftarlardan Bronckhorst'a tepki!
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        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında konuk olduğu Başakşehir ile golsüz berabere kaldı. Bu sonuçla puanını 21’e çıkaran siyah-beyazlıların galibiyet hasreti ise devam etti. Ligdeki son galibiyetini 9. haftada Tüpraş Stadyumu’nda 2-0’lık skorla Konyaspor’a karşı alan Kartal, daha sonra sırasıyla deplasmanda Galatasaray’a 2-1, evinde de Kasımpaşa’ya 3-1 kaybetti. Başakşehir beraberliğiyle siyah-beyazlı ekibin 3 puan özlemi 3 maça çıkmış oldu.

        BEŞİKTAŞ TARAFTARINDAN BRONCKHORST'A TEPKİ

        Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda tribünde kendilerine ayrılan yeri dolduran Beşiktaş taraftarı, puan kaybının ardından Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst’a tepki gösterdi. Siyah-beyazlı taraftarlar, ‘Söylesene hoca, takım niye oynamıyor?’ tezahüratları yaptı.

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