Taraftarlardan Bronckhorst'a tepki!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında konuk olduğu Başakşehir ile golsüz berabere kaldı. Bu sonuçla puanını 21’e çıkaran siyah-beyazlıların galibiyet hasreti ise devam etti. Ligdeki son galibiyetini 9. haftada Tüpraş Stadyumu’nda 2-0’lık skorla Konyaspor’a karşı alan Kartal, daha sonra sırasıyla deplasmanda Galatasaray’a 2-1, evinde de Kasımpaşa’ya 3-1 kaybetti. Başakşehir beraberliğiyle siyah-beyazlı ekibin 3 puan özlemi 3 maça çıkmış oldu.

BEŞİKTAŞ TARAFTARINDAN BRONCKHORST'A TEPKİ Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda tribünde kendilerine ayrılan yeri dolduran Beşiktaş taraftarı, puan kaybının ardından Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst’a tepki gösterdi. Siyah-beyazlı taraftarlar, ‘Söylesene hoca, takım niye oynamıyor?’ tezahüratları yaptı.