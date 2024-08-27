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        Taraklı'da çocuklara bisiklet hediye edildi

        Sakarya'nın Taraklı ilçesinde "Fırsatlara Pedal Çevir" projesi kapsamında ihtiyaç sahibi çocuklara bisiklet verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 15:00 Güncelleme: 27.08.2024 - 15:00
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        Taraklı'da çocuklara bisiklet
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        Sakarya'nın Taraklı ilçesinde çocuklara bisiklet verildi.

        Taraklı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca hayata geçirilen proje kapsamında ihtiyaç sahibi olduğu değerlendirilen çocuklara bisiklet dağıtılması kararlaştırıldı.

        Kaymakam Burak Serttaş, Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı ve kurum amirlerinin katılımıyla Hükümet Konağı önünde düzenlenen programda, 50 çocuğa bisiklet hediye edildi.

        "Fırsatlara Pedal Çevir" projesiyle dezavantajlı durumdaki çocukların bilinçli, sağlıklı, özgüveni yüksek bireyler olarak toplumsal yaşamın tüm aşamalarına etkin katılımlarının sağlanması, mutlu çocukluk geçirmelerine katkı sunularak sağlıklı bireylerin yetişmesi amaçlanıyor.

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        #yerel haberler
        #sakarya
        #taraklı ilçesi
        #bisiklet
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