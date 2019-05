Tarantino Cannes'da ayakta alkışlandı

Usta yönetmen Quentin Tarantino, 'Pulp Fiction' filmiyle 'Altın Palmiye' aldıktan tam 25 yıl sonra Cannes Film Festivali'ne görkemli bir dönüş yaptı. Tarantino'nun oyuncu kadrosu Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Al Pacino, Kurt Russell gibi yıldızlarla dolu yeni filmi 'Once Upon a Time in Hollywood' dün akşam festivalde görücüye çıktı.

Filmin galasına filmin yıldızları Pitt, DiCaprio ve Robbie de katıldı. Usta yönetmen gösterim öncesi salona girdiğinde seyirciler tarafından 6 dakika ayakta alkışlandı.

1969’da Los Angeles’da Hollywood’da tutunamayan Rick Dalton ile Dalton’ın uzun süredir birlikte çalıştığı dublörü Cliff Booth’un hikayesi anlatan film seyirciler ve eleştirmenler tarafından beğenildi. Tarantino'nun Hollywood'un 'altın çağı'nın son günlerin bir saygı duruşu olan film için eleştirmenlerin ilk izlenimi "Harkia" oldu.

The Guardian gazetesinin usta sinema yazarı Peter Brad Shaw, 5 yıldız verdiği film için, "Görkemli" ifadesini kullandı.

New York Times'tan Kyle Buchanan, filmi hazmetmek için biraz zamana ihtiyacı olduğunu yazıp ekledi: "DiCaprio muhteşem!"

Sosyal medyada filmin diğer oyuncuları Brad Pitt ve Margot Robbie için de övgü dolu tivitler atıldı.

Bazı seyircilerin Pulp Fiction'la kıyasladığı Once Upon a Time in Hollywood için "Altın Palmiye'yi alır" yorumları yapıldı...

72. Cannes Film Festivali prömiyeriyle eş zamanlı olarak yeni bir fragman geldi. Film, dünya genelinde 26 Temmuz’da, Türkiye’de ise 23 Ağustos’ta vizyona girecek.