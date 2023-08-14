Tarif edilmesi zor duyguları tanımlamak için kullanılan 8 kelime
Günlük hayatta bazen hissettiğimiz duyguları sözcüklere dökmek zor olabiliyor. Neyse ki, yabancı birçok kelime, herkesin hissettiği duyguları veya yaşadığı durumları kısa ama derin bir şekilde anlatabiliyor.
Alysm
Alysm , hasta olmaktan kaynaklanan huzursuzluk veya hüsrana uğramışlık hissidir. Yataktan kalkmak için kendinizi zorlarsınız ama ancak kalkamayacak kadar hastasınızıdır; bu alysm'dir.
Huckmuck
İngiliz Lehçe Sözlüğü'ne göre , evinizi temizlerken her şeyi hareket ettirdiğinizde doğru yerde olmayan şeylerden kaynaklanan kafa karışıklığına huckmuck denir.
Gwenders
Parmaklarınız üşüdüğünde hissettiğiniz o karıncalanma hissine gwenders denir.
Missliness
İskoç lehçesi olan misslieness kelimesi; sevdiğiniz bir şeyi veya birini özlemekten kaynaklanan yalnızlık duygusu anlamına gelir.
Presque-Vu
Fransızca'dan ödünç aldığımız bir terim olan presque-vu; "neredeyse görülüyor" anlamına gelir ve bir şeyi unutma ya da hatırlayamama, ancak her an hatırlayabileceğiniz hissini ifade eder.
Déjà-visité
Terim, daha önce hiç bulunmadığınız bir yerde yolu bilmenin tuhaf hissini tanımlar.
Croochie-Proochles
İskoç lehçesi olan croochie-proochles, sıkışık bir pozisyonda (mesela bir uçakta) oturmaktan kaynaklanan rahatsızlık hissi anlamına gelir.
Nikhedonia
Tuttuğunuz takımın oyununu izliyorsunuz ve kazanacaklarına eminsiniz. başarı beklentisinden kaynaklanan heyecan veya mutluluk duygusuna nikhedonia denir.