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        Haberler Yaşam Tarif edilmesi zor duyguları tanımlamak için kullanılan 8 kelime

        Tarif edilmesi zor duyguları tanımlamak için kullanılan 8 kelime

        Günlük hayatta bazen hissettiğimiz duyguları sözcüklere dökmek zor olabiliyor. Neyse ki, yabancı birçok kelime, herkesin hissettiği duyguları veya yaşadığı durumları kısa ama derin bir şekilde anlatabiliyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.08.2023 - 17:25
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        1

        Alysm

        Alysm , hasta olmaktan kaynaklanan huzursuzluk veya hüsrana uğramışlık hissidir. Yataktan kalkmak için kendinizi zorlarsınız ama ancak kalkamayacak kadar hastasınızıdır; bu alysm'dir.

        2

        Huckmuck

        İngiliz Lehçe Sözlüğü'ne göre , evinizi temizlerken her şeyi hareket ettirdiğinizde doğru yerde olmayan şeylerden kaynaklanan kafa karışıklığına huckmuck denir.

        3

        Gwenders

        Parmaklarınız üşüdüğünde hissettiğiniz o karıncalanma hissine gwenders denir.

        4

        Missliness

        İskoç lehçesi olan misslieness kelimesi; sevdiğiniz bir şeyi veya birini özlemekten kaynaklanan yalnızlık duygusu anlamına gelir.

        5

        Presque-Vu

        Fransızca'dan ödünç aldığımız bir terim olan presque-vu; "neredeyse görülüyor" anlamına gelir ve bir şeyi unutma ya da hatırlayamama, ancak her an hatırlayabileceğiniz hissini ifade eder.

        6

        Déjà-visité

        Terim, daha önce hiç bulunmadığınız bir yerde yolu bilmenin tuhaf hissini tanımlar.

        7

        Croochie-Proochles

        İskoç lehçesi olan croochie-proochles, sıkışık bir pozisyonda (mesela bir uçakta) oturmaktan kaynaklanan rahatsızlık hissi anlamına gelir.

        8

        Nikhedonia

        Tuttuğunuz takımın oyununu izliyorsunuz ve kazanacaklarına eminsiniz. başarı beklentisinden kaynaklanan heyecan veya mutluluk duygusuna nikhedonia denir.

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