Tarif edilmesi zor duyguları tanımlamak için kullanılan 8 kelime

İskoç lehçesi olan misslieness kelimesi; sevdiğiniz bir şeyi veya birini özlemekten kaynaklanan yalnızlık duygusu anlamına gelir.

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Presque-Vu

Fransızca'dan ödünç aldığımız bir terim olan presque-vu; "neredeyse görülüyor" anlamına gelir ve bir şeyi unutma ya da hatırlayamama, ancak her an hatırlayabileceğiniz hissini ifade eder.