TARİH BELLİ OLDU! Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye yattı mı? 2023 çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman verilecek, hangi gün hesaplara yatacak? - Merak Edilenler Haberleri

TARİH BELLİ OLDU! Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye yattı mı? 2023 çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman verilecek, hangi gün hesaplara yatacak? - Merak Edilenler Haberleri

Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ödemeleri için geri sayım devam ediyor. Bir süredir gündemde olan ve TBMM'de kabul edilen emeklilere 5 bin TL ikramiye ödemesilerinin yatacağı tarih belirlendi. Peki, çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman verilecek? İşte, çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye ödeme tarihleri...

Bu kapsamda gerekli tüm bankalarla hazırlıklar tamamlandı. 28-29 Aralık tarihlerinde 5 milyona yakın çalışan emekli, 5 bin TL’lik ikramiyelerini almış olacak.

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10 MİLYON 430 BİN ÇALIŞMAYAN EMEKLİYE 5 BİN TL İKRAMİYE ÖDEMESİ YAPILDI!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Emeklilerimizin yükünü hafifletmek amacıyla geçen ay bir defaya mahsus 5 bin liralık ilave ödeme kararı almıştık. Bununla ilgili kanun teklifimiz meclisimizin onayından geçti ve 10 milyon 430 bin çalışmayan emeklimizin hesabına 5 bin liralık ödemeleri yatırıldı.

Açıkçası emeklilerimizin bir kısmının dışarıda bırakılması şahsen bizim de içimize sinmeyen, bizim de hakkaniyetli bulmadığımız bir durumdu. Dahası bunun çiftçi ve esnaf emeklilerimizin içinde yer aldığı diğer tüm emeklilerimizde bir gönül kırgınlığına sebep olduğunu üzüntüyle müşahede ettik." ifadelerini kullanmıştı.