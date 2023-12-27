Çalışan emekliye ikramiye ödemeleri başlıyor! Çalışan emeklilere 5.000 TL ikramiye ne zaman yatacak?
Çalışan emekli ikramiyesi ödemeleri için bekleyiş devam ediyor. Hatırlanacağı üzere Cumhuriyetimizin 100. yılına özel emeklilere 5 bin TL ikramiye ödemesi yapılacağı açıklanmıştı. Başlangıçta kapsam dışında tutulan çalışan emekliler torba yasaya eklenen madde ile ikramiye ödemesi almaya hak kazandı. Bu kapsamda "Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak, hangi tarihte ödenecek?" soruları yanıt buldu. İşte, çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ödeme tarihleri...
Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ödemeleri için geri sayım devam ediyor. Bir süredir gündemde olan ve TBMM'de kabul edilen emeklilere 5 bin TL ikramiye ödemesilerinin yatacağı tarih belirlendi. Peki, çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman verilecek? İşte, çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye ödeme tarihleri...
ÇALIŞAN EMEKLİYE 5 BİN TL İKRAMİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN?
TBMM Genel Kurulunda görüşülen ekonomiye ilişkin kanun teklifinin, çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesini öngören 55. maddesi kabul edildi.
Bu kapsamda gerekli tüm bankalarla hazırlıklar tamamlandı. 28-29 Aralık tarihlerinde 5 milyona yakın çalışan emekli, 5 bin TL’lik ikramiyelerini almış olacak.
10 MİLYON 430 BİN ÇALIŞMAYAN EMEKLİYE 5 BİN TL İKRAMİYE ÖDEMESİ YAPILDI!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Emeklilerimizin yükünü hafifletmek amacıyla geçen ay bir defaya mahsus 5 bin liralık ilave ödeme kararı almıştık. Bununla ilgili kanun teklifimiz meclisimizin onayından geçti ve 10 milyon 430 bin çalışmayan emeklimizin hesabına 5 bin liralık ödemeleri yatırıldı.
Açıkçası emeklilerimizin bir kısmının dışarıda bırakılması şahsen bizim de içimize sinmeyen, bizim de hakkaniyetli bulmadığımız bir durumdu. Dahası bunun çiftçi ve esnaf emeklilerimizin içinde yer aldığı diğer tüm emeklilerimizde bir gönül kırgınlığına sebep olduğunu üzüntüyle müşahede ettik." ifadelerini kullanmıştı.
ÇKS KAYDI OLAN EMEKLİLER İKRAMİYEDEN YARARLANAMADI!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak bir defaya mahsus olmak üzere emeklilere 5000 TL ikramiye ödemesi yapılacağını açıklamıştı. ÇKS kaydı olan emekli çiftçiler 5 bin TL emekli ikramiyesinden yararlanamadı.
"4 MİLYON 680 BİN EMEKLİ FAYDALANACAK"
Erdoğan ilk düzenlemeden yararlanamayan çiftçi ve Bağ-Kur’lu esnaf emeklisi başta olmak üzere 4 milyon 680 bin emeklinin tek seferlik ikramiyeden faydalanacağını duyurdu.
"15 MİLYON 120 BİN EMEKLİNİN TAMAMINA ÖDENMİŞ OLACAK"
Teklifin yasalaşması ile birlikte Aralık ayının 15’inden sonra daha önce kapsam dışı kalan emekliler ikramiyelerini almış olacaklar. Böylelikle 12.2 milyon çalışmayan emekliye kapsayan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi, yeni düzenleme ile birlikte 15 milyon 120 bin emeklinin tamamına ödenmiş olacak. Yasa çıkana kadar emekliye ayrılmış olanlar da ikramiye imkânından yararlanacak.