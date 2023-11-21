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        Haberler Gündem Tarih değişti! 2023 Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Kış lastiği takmamanın cezası ne kadar?

        Tarih değişti! Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor?

        Her yıl 1 Aralık tarihinde başlayan zorunlu kış lastiği uygulaması, soğuk havaların etkili olması ve meteorolojik veriler çerçevesinde daha erken bir tarihe çekildi. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama, "Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Kış lastiği takmamanın cezası ne kadar?" Sorularını beraberinde getirdi. İşte 2023-2024 yılı zorunlu kış lastiği uygulamasının başlayacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2023 - 23:49 Güncelleme: 21.11.2023 - 23:49
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        İstanbul Valiliği, ticari araçlarda kış lastiği kullanma zorunluluğu meteorolojik veriler sonucunda erken bir tarihe çekildiğini duyurdu. Bilindiği gibi normal şartlarda kış lastiği zorunluluğu her yıl 1 Aralık - 1 Nisan arasında uygulanmaktaydı. Peki, "Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Kış lastiği takmamanın cezası ne kadar?" İşte kış lastiği uygulamasına ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

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        KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:

        "Ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğu her yıl 1 Aralık - 1 Nisan arasında uygulanmaktadır.

        Meteorolojik veriler çerçevesinde, ticari araçlarda kış lastiği kullanma zorunluluğu bu yıl için 25 Kasım tarihine çekilmiştir."

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        ARAÇLARDA KIŞ LASTİĞİ ZORUNLU MU?

        Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda zorunlu olan, özel araçlarda ise can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kış lastiği uygulaması geçerlidir.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının düzenlemeleri kapsamında 25 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında tüm ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunluluğu bulunuyor.

        Özel otomobiller için ise yasal zorunluluk olmasa da kış lastiği kullanımı öneriliyor.

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        KIŞ LASTİĞİ TAKMAMA CEZASI NE KADAR?

        Geçtiğimiz dönemde kış latiği takmama cezası 1.152 TL olarak uygulanıyordu.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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