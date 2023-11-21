Tarih değişti! 2023 Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Kış lastiği takmamanın cezası ne kadar?

Tarih değişti! 2023 Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Kış lastiği takmamanın cezası ne kadar?

İstanbul Valiliği, ticari araçlarda kış lastiği kullanma zorunluluğu meteorolojik veriler sonucunda erken bir tarihe çekildiğini duyurdu. Bilindiği gibi normal şartlarda kış lastiği zorunluluğu her yıl 1 Aralık - 1 Nisan arasında uygulanmaktaydı. Peki, "Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Kış lastiği takmamanın cezası ne kadar?" İşte kış lastiği uygulamasına ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

Meteorolojik veriler çerçevesinde, ticari araçlarda kış lastiği kullanma zorunluluğu bu yıl için 25 Kasım tarihine çekilmiştir."

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:

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ARAÇLARDA KIŞ LASTİĞİ ZORUNLU MU?

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda zorunlu olan, özel araçlarda ise can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kış lastiği uygulaması geçerlidir.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının düzenlemeleri kapsamında 25 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında tüm ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunluluğu bulunuyor.

Özel otomobiller için ise yasal zorunluluk olmasa da kış lastiği kullanımı öneriliyor.