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Jenssen, "Kentin yemeklerine hayranım. İnsanlar cana yakın sıcakkanlı. İnsanlar çok zengin ve eski kültürle karşılaşabiliyor. Burada olduğum için çok mutluyum. Camileri, müzeleri, tarihi surları, Ongözlü Köprü'yü gezdik. Her yer çok güzel. Herkesin buraya gelmesini istiyorum" ifadelerini kullandı. Ukraynalı Deimante Jankunaite da Türkiye'ye sekizinci kez geldiğini, Diyarbakır'ı ise ilk defa ziyaret ettiğini anlatarak, kentten memnun kaldığını dile getirdi.