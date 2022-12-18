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Tarihe karışıyor! Microsoft, Internet Explorer için son tarihi verdi!

Microsoft tarafından geliştirilen internet tarayıcısı Internet Explorer ilk olarak 16 Ağustos 1995 yılında hizmet vermeye başladı. Bir zamanların pazarın lideri olan Internet Explorer, daha sonra Chrome, Firefox ve Opera gibi tarayıcıların piyasaya çıkmasıyla beraber popülaritesini kaybetti.

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  • Tarihe karışıyor! Microsoft, Internet Explorer için son tarihi verdi!

    12 Ocak 2016'dan bu yana sadece Internent Explorer 11 sürümüne destek veren Microsoft, 15 Haziran itibariyle bu desteği de tamamen kesmişti. 

     
  • Tarihe karışıyor! Microsoft, Internet Explorer için son tarihi verdi!

    Şirketten gelen son açıklamaya göre Microsoft kullanıcılarını Internet Explorer'dan Micrososft Edge'e geçirmek istiyor. 

     
  • Tarihe karışıyor! Microsoft, Internet Explorer için son tarihi verdi!

    2023'TE TARİHE KARIŞIYOR

    Bu nedenle Internet Explorer 11'in devre dışı bırakılması için son tarih 14 Şubat 2023 olarak belirlendi. Kullanıcılar Microsoft Edge tarayıcısına yönlendirilecek.
  • Tarihe karışıyor! Microsoft, Internet Explorer için son tarihi verdi!

    Böylelikle milyonlarca insanın Chrome ve Firefox'u indirmek için kullandığı Internet Explorer mazide kalacak.
  • Tarihe karışıyor! Microsoft, Internet Explorer için son tarihi verdi!

    KULLANANLARA UYARI VERİLDİ

    Microsoft ayrıca halen tarayıcıyı kullanan kişilere uyarıda bulundu

    "Kuruluşunuz hala Internet Explorer 11'e bağımlıysa, 14 Şubat 2023'e kadar geçişi tamamlamak için belirli adımları atmalısınız. Aksi takdirde, kullanıcılar IE11'e bağımlı uygulamalara erişimi kaybedecek ve iş akışında ciddi problemler yaşayacak" şeklinde kurumlara resmi sitesinden uyarı da bulundu.

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