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Tarihi batıktaki mühimmat, su altı kamerasıyla görüntülendi

Antalya Yat Limanı açığında, 1942 yılında batırılan 'St. Didier' gemisine dalış yapan su altı film ve belgesel yapımcısı Alican Abacı, gemi güvertesindeki mühimmatı görüntüledi

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DHA
  • Tarihi batıktaki mühimmat görüntülendi! "Çok iyi korunmuş"

    Türkiye Su Altı Federasyonu'nun 2019'da düzenlediği 'Altın Palet' adlı yarışma için Antalya'da çektiği kısa filmle yurt dışında 25 festivale kabul edilen, su altı film yapımcısı Alican Abacı, Antalya Kaleiçi Yat Limanı açıklarında 1942'de İngiliz savaş uçaklarınca batırılan 'St. Didier' gemisine dalış yaptı. DHA'nın haberine göre kendisine eşlik eden 'St. Didier' dalış rehberi Erkun Tanyar ile batığı keşfeden Abacı, gördükleri karşısında heyecanlandığını söyledi.
  • Tarihi batıktaki mühimmat görüntülendi! "Çok iyi korunmuş"

    Yaşamını İngiltere'de sürdürdüğünü aktaran Alican Abacı, "Batığın her köşesi tarih. Üstelik çok iyi korunmuş bir batık. İçinde mühimmat hala duruyor. Batık daha önceleri de uzmanlar tarafından incelenmiş. Mühimmat zararsız, erozyona uğramış. Daha önceki yıllarda batıktaki mühimmat uzmanlar tarafından da incelenmiş. Zararsız oldukları anlaşılmış. Bomba ateşleyicilerden uçaksavar mermilerine, piyade tüfeğinden tank paletine birçok askeri araç ve gereç var. Buraya dalış yaptıran su altı rehberleri, geminin iç bölgelerine güvenlik nedeniyle giriş yaptırtmıyor. Turistler güverteye dağılmış mühimmatı görmekle yetinmek zorunda" dedi.
  • Tarihi batıktaki mühimmat görüntülendi! "Çok iyi korunmuş"

    Antalya'da su altı yaşamı ve Akdeniz fokları üzerine 2 belgesel çalışması hazırlığında olduğunu anlatan Abacı, 'St. Didier'e dalışının da belgesel ile bağlantılı olduğunu anlattı. Fransız batığı 'St. Didier'in tek parça halinde olması ve suyun altında halen ilk günkü gibi durması nedeniyle ender batık olduğunu hatırlatan Abacı, "Her yıl binlerce su altı tutkunu dalış yaparak tarihi batığı inceleme fırsatı yakalıyor. Silah, mermi, bomba, tank paleti ve askeri araç ekipmanlarının yanı sıra farklı mühimmatlar ambarlarda duruyor" diye konuştu.
  • Tarihi batıktaki mühimmat görüntülendi! "Çok iyi korunmuş"

    ST. DİDİER BATIĞININ HİKAYESİ

    İkinci Dünya Savaşı'nda Almanlarla iş birliği yapan Fransız hükümeti, Suriye'ye girip Lübnan'a doğru ilerleyen İngilizlere karşı bölgedeki birliklerine asker ve mühimmat desteği göndermek ister. Savaşta tarafsız kalan Türkiye kendi topraklarından mühimmatın ve askerlerin geçişine izin vermez.
  • Tarihi batıktaki mühimmat görüntülendi! "Çok iyi korunmuş"

    Alman işgalindeki Selanik Limanı'na getirilen mühimmat, 'Qued Yquem' ve 'St. Didier' adlı ticari gemiye yüklenir. 'Qued Yquem' gemisi, 1 Ocak 1942 tarihinde Kumluca ilçesine bağlı Adrasan açıklarında Kıbrıs'tan kalkan İngiliz savaş uçağı tarafından batırılır. Kıç tarafına Türk bayrağı çeken 'St. Didier' ise Antalya Limanı'na sığınır.
  • Tarihi batıktaki mühimmat görüntülendi! "Çok iyi korunmuş"

    Limanın 400 metre açığında demirleyen gemi, aynı gün saat 16.00 sıralarında 2 İngiliz uçağının hedefi olur. Uçaklardan birinin attığı torpil gemiyi ıskalar ve İskele Mescidi ile gümrük binası arasındaki bölgeye düşer. Patlamanın şiddetiyle Yat Limanı'nda 10-15 metre yüksekliğinde dalga oluşur. İkinci uçağın attığı torpil ise geminin arka kısmına isabet eder. Su almaya başlayan gemi gecenin ilerleyen saatlerinde sulara gömülür. Savaş gemisi batarken, 5 asker yaşamını yitirir. 15'i yaralı 275 asker ise balıkçıların da yardımıyla kurtulur.

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