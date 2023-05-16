"DEKORATİF AMAÇLI"

Sütunlarla ilgili bilgi veren Doç. Dr. Uğur Tuztaşı, "Divriği Ulu Cami bir külliye gibi hem cami kısmı, hem de dar şifa kısmı var. Şimdi bu denge sütunlarından, bizim kaynaklardan yorumladığımıza göre iki tanesi cami kapısında, yani bu batı kapısı dediğimiz, bir tanesi de Darüşşifa taç kapısındadır.