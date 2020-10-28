Tarihi çarşının

AA

Merkez ilçe Menteşe'deki tarihi Arasta Çarşısı'ndaki dükkanında uzun yıllardır kolonya satışı yapan 58 yaşındaki Gümüşbulut'un ürünlerine Muğlalılar kadar kenti ziyaret eden turistlerde ilgi gösteriyor.

Gümüşbulut, ürettiği ve kullanıldığında ferahlık veren birçok ürününü Türkiye'nin dört bir köşesindeki müşterilerine de kargo aracılığıyla ulaştırıyor.

Mesleğini, "işe yaramayan maddeleri karıştırıp, yararlı hale getirme sanatı" olarak tanımlayan Gümüşbulut, dükkanında bir süre misafir ettiği müşterilerin isteğine göre kolonya veriyor.

- Kentin tanıtımına da katkı sağlıyor

Gümüşbulut, AA muhabirine, mesleğini yıllardır ilk günkü gibi severek yaptığını söyledi.

İnsanları ürettiği kokularla mutlu ettiğini aktaran Gümüşbulut, kendisini ziyaret eden herkesin, güzel kokular eşliğinde iş yerinden memnun ayrıldığını dile getirdi.

Kendisinin "kolonyacı Ahmet" olarak bilindiğini anlatan Gümüşbulut, herkese özel bir koku olduğunu düşündüğünü, ona göre ziyaretçilerine çeşitli tavsiyelerde bulunduğunu ifade etti.

Kolonyalarını yakınlarına götürenlerin ya da kargoyla gönderenlerin olduğunu belirten Gümüşbulut, "Almanya ve İngiltere'nin yanı sıra Avustralya'ya kadar gönderilen kolonyalarım var. Düşünsenize Avustralya'ya kadar giden kolonyanın etiketinde Muğla yazıyor. Böylece Muğla'yı da tanıtmış oluyoruz. 42 yıldır hizmet veriyorum. İş yerimde patenti bana ait 60 çeşit kolonya var." dedi.

Gümüşbulut, yıllar önce kentte görev yapan bir valinin talimatıyla, "Vali limonu" adını verdiği ancak "85 derece Lüx Limon" ismiyle patent verilen kolonyasının en çok ilgi görenler arasında yer aldığını kaydetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde kolonya satışlarının arttığına işaret eden Gümüşbulut, sağlığı el verdiğince işini en iyi şekilde yapacağını dile getirdi.

- Meclise de kolonya götürüldü

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, kendisinin de kolonya kullanmayı çok sevdiğini söyledi.

Yerel değerlere ve esnafa sahip çıkmaya devam edeceklerini aktaran Gökcan, "Salgın sürecinde hem yerel esnafımıza destek olmak hem de ilimizin tanıtımına katkı sunmak adına 'Vali limonu' olarak bilinen kolonyayı alıp, Meclise kadar götürdük." dedi.

Esnaf Ferda Başağ ise salgın sürecinde kolonyaya talebin arttığını, kendilerinin de çok sık kullandığını dile getirdi.

Hemen her vatandaşın kendine göre bir kokusu olduğunu anlatan Başağ, "Herkes boş kolonya şişeleri ya da bidonlarıyla geliyor. Dükkanın önünde sıra bekliyorlar." ifadesini kullandı.