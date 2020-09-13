Tarihi dokusunu koruyan Bademli keşfedilmeyi bekliyor

AA

İzmir’e 120, Ödemiş’e ise 19 kilometre uzaklıktaki "saklı cennet", Bademli'nin doğusunda Beydağ, batısında Ovakent, kuzeyinde Kaymakçı, güneyinde ise Aydın'ın Köşk ve Sultanhisar ilçeleri yer alıyor.

Yaklaşık 3 bin nüfuslu olan ve tarihi dokusuyla da görenleri kendine hayran bırakan beldede, tarihi Salih Efendi, Çapanoğlu ve Apbaş mescitleri ile Abdülbaki, Hayrettin Efendi, Kılcızade Mehmet Ağa ve Derviş Ağa camileri yer alıyor.

Evliya Çelebi'nin de Seyahatname eserinde adından söz ettiği Bademli, tarihi dokusunu bugüne taşıyan yerlerden biri olarak dikkati çekiyor.

Bademlili olup mahallenin 14. yüzyıldan bugüne kadarki tarihini araştıran Van 100. Yıl Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Top, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin geçmişte çok önemli kültürlere ev sahipliği yaptığını söyledi.

Çevredeki kalıntılardan Bizans döneminde, buranın bir yerleşim olduğunun anlaşıldığını ifade eden Top, şunları kaydetti:

"Burada Orta Çağ ve sonrasında yerleşim görünmektedir. Potamya Kalesi'nden gelen ilk ismini böyle almıştır. Daha sonra 14. yüzyılda Türk fetihlerine sahne olmuştur. Bademli'de bulunan zeytin ağaçları da Orta Çağ'dan kalmadır. Bu zeytinliklerin çoğu Bizans döneminden kalma tarihi ağaçlardır. Zeytinin gövdesine baktığımız zaman o yılların izlerini görmek mümkün. Tabii zeytin ağacı sürekli budandığı için üst kısmı yenileniyor ama gövdesi doğal, tarihi bir abide olarak duruyor."

Mehmet Top, mahallede çok sayıda tarihi cami ve mescidin de bulunduğunu anımsatarak bunlardan Kılcızade Mehmet Ağa tarafından yaptırılan caminin ise farklı özelliklere sahip olduğunu anlattı.

Top, "Caminin en önemli özelliği ahşap tavanlı olması. Caminin duvarlarında yer alan duvar resimleri ve boyalı nakışları, yapıdaki manzara resimleri ve büyük boyutlu ağaç tasvirleri oldukça ilgi çekici. Görülmesi gereken yapılardan biri." dedi.

Bademli'nin inanç turizmi açısından önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Mehmet Top, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bademli'nin fethi sırasında Harlak olarak isimlendirilen kayalıklardan buraya gelen 4 Horasan erinin burada yattığı rivayet ediliyor. Bunlar Bademli'nin manevi değerleri, burada 4 mezar yer alıyor. Bu mezarların taşlarına baktığımızda 14-15. yüzyılda yapıldığı anlaşılıyor. Dolayısıyla buranın daha çok tanıtılması gerekiyor. Çünkü her anlamda farklı ve özel bir yer."