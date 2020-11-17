Tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığını önlemeye yönelik daha önceki bir operasyonda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 125 sikke ve 7 objenin ele geçirilmesiyle ilgili 3 şüpheliyi takibe aldı.Ekipler, şafak vakti 7 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda zanlılardan ikisini yakaladı.

Şüphelilerin ikamet, araç ve iş yerlerinde, çeşitli kurumlara ait 8 kaşe, telsiz, 6 araç görev kartı, farklı kişilerin isimlerinin yer aldığı 4 basın kartı, tepe lambası, megafon, siren, 44 kişi adına düzenlenmiş üzerinde "Türkiye Polis Gazetesi" yazılı yetki belgesi, 2 hafıza kartı, 2 cep telefonu, 19 basın yeleği ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılardan İ.D'nin, sosyal medya hesabından da özel izinle "T.C. Cumhurbaşkanlığı Gazetesi" ismiyle bir gazete kurduğu yalanını yayarak itibar kazanmaya çalıştığı öne sürüldü.Polis, adresinde bulunamayan bir şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.