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Tarihi Esgher Sinagogu restore edilerek kütüphane oluyor

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız: "Restorasyonun yıl sonuna kadar tamamlanmasını planlıyoruz. Buraya gelen gencimiz hem buranın kütüphane hizmetinden yararlanabilecek hem de burada o tarih bilincini kuşanacak, buranın daha önce bir sinagog olduğunu bilecek"

Tarihi Esgher Sinagogu restore edilerek kütüphane oluyor
AA

Beyoğlu Belediyesi, Hasköy Sahili'nde uzun yıllardır kafe olarak kullanılan Esgher Sinagogu'nu restore edip kütüphane ve gençlik merkezi olarak hizmete sunacak.

Belediye, Haliç'in hemen başında bulunan ve yapılış tarihi 19. yüzyılın başlarına dayanan tarihi Esgher Sinagogu'nu aslına uygun şekilde restore etmek için çalışma başlattı.

Belediyeden alınan bilgiye göre, restorasyon çalışmasında tarihi yapının kagir beden duvarları, zemin kaplaması ve doğramaları muhafaza edilecek, duvarlar üzerindeki niteliksiz ve muhdes ekler ile kuzey ve güney cephelerine bitişik olarak konumlandırılmış muhdes mekanlar kaldırılarak yapı her türlü niteliksiz müdahale ve unsurdan arındırılacak.

İç mekanda yapıya çelik konstrüksiyonlu 'U' şeklinde bir asma kat eklenecek. Asma kat döşemesi, doğu, kuzey ve güney duvarları önünde uzanacak, batı duvarı önünde ise kesilerek bir galeri boşluğu elde edilecek. Zemin katta kuzey ve güney duvarları önünde yer alan kitap rafları ise kendi içinde çelik konstrüksiyonlu olacak.

Tarihi yapı restorasyon çalışmasının tamamlanmasıyla birlikte Beyoğlu Belediyesi tarafından ''Hasköy Gençlik Merkezi ve Millet Kütüphanesi'' olarak vatandaşların hizmetine sunulacak.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Beyoğlu'nda tarihi ve kültürel özelliği olan ve mabet hizmeti görmeyen yapıların yaşatılmasına önem verdiklerini söyledi.

Beyoğlu’nun farklı noktalarında bu tarz tarihi yapıların bulunduğunu belirten Yıldız, "Bu tarz mekanları özellikle gençlerin toplanacağı bir kütüphane olarak değerlendirmeyi düşünüyoruz. Beyoğlu’nun tarihini, medeniyet bakımından zenginliğini bizzat yaşamalarını, görmelerini istiyoruz." diye konuştu.

Yıldız, Beyoğlu tarihinin derinliğinin bu tarz tarihi yerlerde bizzat hissedilebildiğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Farklı dinlerin, kültürlerin, farklı inançların buradaki yaşanmışlıklarını, mabetlerinin varlıklarını bilmelerini tarih ve mekan bilinci bakımından önemli kabul ediyoruz. Hasköy bölgemizde de geçmişte farklı inançlar yaşadı. Beyoğlu’nun binlerce yıllık tarihinde özgürlük hakim. Bugün de, eski bir sinagogun kütüphane olarak varlığını devam ettirmesi, bu özgürlüğün hem var olduğu hem de geleceğe taşınması konusunda bir adımdır."

- "Restorasyonun yıl sonuna kadar tamamlanmasını planlıyoruz"

Esgher Sinagogu'nun restorasyonuyla ilgili Yahudi toplumuyla da görüştüklerini anlatan Yıldız, proje hakkında onların görüşlerini alıp adımlar attıklarını ifade etti.

Başkan Yıldız, Esgher Sinagogu'nun eskiden bir mabet olduğu hissini verecek şekilde restore edileceğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Mimari olarak da arkadaşlarımız çalışıyor. Bu kimliğin kaybolmasını arzu etmiyor, doğru bulmuyoruz. Buraya gelen gencimiz hem buranın kütüphane hizmetinden yararlanabilecek hem de burada o tarih bilincini kuşanacak, buranın daha önce bir sinagog olduğunu bilecek. Üzüntüyle ifade ediyorum ki yıllarca nargile kafe olarak işletildi. Bir Müslüman olarak bir mabette, hangi mabet olursa olsun, nargile içilmesine gönlüm razı olmaz. Kitap okunmasına şu açıdan gönlümüz razı. Çünkü bizim inancımızda ibadet eder gibi okumaktır esas. Buraya gelen gençlerimizin, ülkenin geleceğine olan inançlarını pekiştirecektir. Bilgi sahibi olacaklar ve bilecekler ki geçmişin bugün de varlığını devam ettiren anlayışını, hakim kılacağız. Restorasyonun yıl sonuna kadar tamamlanmasını planlıyoruz."

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