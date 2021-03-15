Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yılı törenleri öncesi son rötuşlar

AA

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla, Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda 18 Mart'ta tören düzenlenecek alan ve çevresinde son hazırlıklar yapılıyor.

Şehitler Abidesi'ndeki tören öncesi, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca alana 20 bin kırmızı, 20 bin beyaz lale soğanı ile temsili şehitliklere 6 bin kırmızı, 4 bin beyaz şakayık dikildi.

Abide bölgesi ve Morto Koyu’nda bulunan helikopter pistleri etrafında, abideye ulaşımın sağlandığı yolların kenarlarında diri örtü temizliği tamamlandı.

Uzman ekipler, abidenin tavanının iç kısmındaki Türk bayrağı motifini temizleyip yenileyerek daha canlı bir görünüm kazandırdı. Abidenin karşısındaki rölyef temizlenip restore edildi.

Tören için karşılıklı 2 platform kurulacak, 2 dev led ekran yerleştirilecek.

Ayrıca bu yıl "İstiklal’den İstikbale" teması kapsamında Çanakkale ve ülkenin dört bir yanı görsellerle süslendi.

- "Türkiye’nin kalbi 18 Mart’ta inşallah Çanakkale’de atacak"

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyularak etkinliklerin yapılacağını bildirdi.

Büyük zaferi kazanan şehit ile gazileri rahmet ve minnetle anacaklarını belirten Kaşdemir, "Türkiye’nin kalbi 18 Mart’ta inşallah Çanakkale’de atacak. Çünkü Çanakkale ülkemizin kalbidir ve Çanakkale’de büyük bir destan yazılmıştır. Bu destanı yazan kahramanlar da bu milletin kalbinde, en müstesna bölgede yerini almıştır. O kahramanlar hiçbir zaman unutulmamıştır ve unutulmayacaktır." dedi.

Kaşdemir, Tarihi Alan Başkanlığı olarak bölgeyi Çanakkale kahramanlarına yakışır şekilde gelecek kuşaklara aktarmak için var güçleriyle çalıştıklarını dile getirdi.

Her yeri çiçeklerle donattıklarını ifade eden Kaşdemir, şöyle konuştu:

"Güller yine her yerde görünmeye devam edecek. Bu sene ilk defa tarihi alana kırmızı ve beyaz lalelerimizi ektik. Bu laleler, Çanakkale ve tarihi alanı daha güzel ve anlamlı hale getirecek. Dolayısıyla bu seneki salgın sürecini inşallah daha iyi atlatarak gelecek yıllarda burada daha büyük kalabalıklarla buluşmak istiyoruz. Ama bu seneki 18 Mart törenlerinde salgın koşullarında azami hassasiyet göstererek törenlerimizi yapacağız. Yine her yıl olduğu gibi devlet büyüklerimizin törene katılmalarını bekliyoruz. Burada dualarla, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’mızı gür bir sedayla söyleyerek o büyük kahramanları, şehitlerimizi anmış olacağız."