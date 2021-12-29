Tarihi görüşme sonrası İsrailli bakandan tepkilere cevap 0:00 / 0:00

AA

Gantz, koalisyon hükümeti bünyesindeki sağ partilerden Abbas'la görüşmesine gelen tepkiler üzerine Twitter hesabından açıklama yaptı.

İsrailli Bakan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yalnızca savaşa asker göndermekten sorumlu olanlar bunu önlemenin ne kadar derin bir yükümlülüğü olduğunu bilir. Ben her zaman böyle çalıştım ve böyle çalışacağım."

Gantz ayrıca, işgal altındaki Batı Şeria'da güvenlik durumunun daha da kötüye gitmesini engelleyeceğini kaydetti.

GANTZ-ABBAS GÖRÜŞMESİ

Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail Savunma Bakanı Gantz ile Tel Aviv'deki konutunda dün akşam görüşmüştü.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) Filistinli kaynaklara dayandırdığı habere göre, Abbas görüşme sırasında, İsrail ile Filistin yönetimi arasında gergin seyreden ilişkilere rağmen "İsraillilere silahlı saldırı ve şiddete izin vermeyeceğini" söylemişti.

İsrail hükümetinden yapılan açıklamada, Abbas-Gantz görüşmesinde güvenlik konularının ele alındığı ve siyasi konulara değinilmediği kaydedilmişti.

Filistinliler ile İsrail arasındaki siyasi görüşmeler, İsrail'in yerleşimleri durdurmayı reddetmesi ve "iki devletli çözümü" kabul etmemesi nedeniyle 2014'te askıya alınmıştı.